Con la llegada del fin de semana largo de octubre, miles de argentinos se preparan para viajar por las rutas del país y aprovechar los días de descanso. Sin embargo, antes de emprender el recorrido, es fundamental tener en cuenta una serie de recomendaciones para evitar multas, inconvenientes y posibles siniestros viales.

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Desde la documentación obligatoria hasta los elementos de seguridad y las precauciones para viajar con niños o mascotas, existen cinco aspectos fundamentales que todo conductor debería revisar antes de salir a la ruta.

1. Documentación obligatoria para circular

Uno de los primeros puntos a controlar es contar con todos los documentos necesarios para circular.

Los conductores deben llevar licencia de conducir vigente, DNI, cédula de identificación del vehículo y comprobante del seguro obligatorio. También es necesario tener la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente cuando corresponda.

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En el caso de los vehículos que funcionan con GNC, se exige contar con la oblea de habilitación y la documentación correspondiente.

Si bien varios de estos documentos pueden presentarse de manera digital a través de la aplicación Mi Argentina, resulta conveniente disponer también de las versiones físicas para evitar inconvenientes ante posibles problemas de conectividad.

Circular sin la documentación exigida puede derivar en multas y, dependiendo de la infracción, en la retención del vehículo o la imposibilidad de continuar el viaje.

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2. Revisar los elementos de seguridad del vehículo

Antes de comenzar el viaje, es importante comprobar que el automóvil se encuentre en buenas condiciones mecánicas.

Entre los elementos obligatorios se encuentran el matafuego con carga vigente y correctamente sujeto, y las balizas portátiles reglamentarias.

Además, se recomienda llevar una rueda de auxilio en condiciones, crique, llave para cambiar neumáticos, botiquín de primeros auxilios y chaleco reflectivo.

También es aconsejable revisar la presión de los neumáticos, los frenos, las luces y los niveles de aceite y refrigerante.

3. Cómo deben viajar los niños

La seguridad de los menores es otro aspecto fundamental a tener en cuenta.

Los niños deben viajar en los asientos traseros, utilizando sistemas de retención infantil adecuados a su edad, peso y altura, de acuerdo con la normativa aplicable.

En el caso de los bebés, se recomienda utilizar sillas orientadas hacia atrás, siguiendo las indicaciones del fabricante y las pautas de seguridad correspondientes.

Además, todos los ocupantes del vehículo deben utilizar el cinturón de seguridad, incluso en trayectos cortos.

4. Respetar las velocidades máximas y las normas de tránsito

El exceso de velocidad es uno de los principales factores de riesgo en los siniestros viales, por lo que resulta fundamental respetar los límites establecidos.

En términos generales, la velocidad máxima para automóviles y motocicletas es de 110 kilómetros por hora en rutas rurales y de 130 kilómetros por hora en autopistas, siempre que la señalización y las condiciones del camino lo permitan.

También es obligatorio respetar las indicaciones sobre iluminación del vehículo, mantener una distancia prudente con otros automóviles y evitar maniobras peligrosas de sobrepaso.

Otro punto importante es no utilizar el teléfono celular mientras se conduce y evitar completamente el consumo de alcohol antes de manejar. En la provincia de Buenos Aires rige la normativa de alcohol cero al volante.

5. Recomendaciones para viajar con mascotas

Para quienes planean aprovechar el fin de semana largo junto a sus animales, también es importante tomar algunas precauciones.

Antes de viajar, se recomienda verificar que el alojamiento elegido acepte mascotas y consultar con un veterinario sobre las vacunas y los cuidados necesarios.

Los animales deben viajar correctamente sujetos, utilizando transportadoras o sistemas de retención adecuados, para evitar distracciones al conductor y reducir los riesgos ante una frenada brusca.

También es conveniente acostumbrarlos previamente a los viajes en automóvil, realizar paradas durante los trayectos largos y garantizarles acceso a agua.

Planificar el viaje para evitar inconvenientes

Además de cumplir con las normas de tránsito, se recomienda consultar el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas antes de partir, especialmente durante jornadas de mayor circulación turística.

Organizar los horarios de salida, descansar adecuadamente y realizar pausas durante los recorridos extensos son medidas que contribuyen a reducir el cansancio y mejorar la seguridad.

La prevención y el cumplimiento de las normas viales son fundamentales para disfrutar del fin de semana largo sin contratiempos, tanto para quienes viajan como para el resto de los conductores.