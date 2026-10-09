La Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó una modificación de la Ley de Tránsito que busca aclarar las reglas de prioridad de paso en las esquinas y reducir las diferencias de interpretación que generaron conflictos judiciales por accidentes viales. La iniciativa fue impulsada por la diputada Silvina Vaccarezza, del bloque UCR + Cambio Federal, y recibió la aprobación definitiva del Senado bonaerense.

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La nueva normativa ratifica que, como principio general, tiene prioridad el vehículo que se aproxima desde la derecha. Sin embargo, también establece las situaciones en las que esa preferencia deja de regir, entre ellas la circulación por vías de mayor jerarquía, como avenidas, rutas y autopistas, y el ingreso a rotondas.

El proyecto busca resolver las dudas que surgieron a partir de la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional de Tránsito en 2007, que según los fundamentos de la iniciativa, generó dificultades para interpretar la normativa bonaerense. Esa situación derivó en distintas interpretaciones sobre la prioridad de paso en los cruces y en controversias judiciales relacionadas con siniestros viales.

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Entre las excepciones contempladas por la legislación se encuentran los casos en los que existe señalización específica o semáforos que establecen un orden diferente de circulación. También tienen prioridad los vehículos de emergencia, como las ambulancias, cuando se encuentran cumpliendo su función.

Otra de las situaciones previstas es la circulación por vías de mayor jerarquía. En estos casos, quienes transitan por avenidas, rutas, autopistas o semiautopistas tienen preferencia frente a los vehículos que llegan desde calles transversales.

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La norma también contempla los cruces en los que un vehículo pasa de una calle de tierra a una pavimentada, así como los casos en los que el automóvil que se aproxima desde la derecha detuvo su marcha. En las bocacalles congestionadas, se deberá establecer un sistema de paso alternado, con un vehículo por vez desde cada calle transversal. En las rotondas, quienes pretendan ingresar deberán ceder el paso a los vehículos que ya circulan dentro de ellas.

La modificación incorpora disposiciones específicas para la circulación en zonas rurales. En esos sectores, los ciclistas deberán ceder el paso a los demás vehículos, salvo que atraviesen espacios debidamente señalizados que les otorguen prioridad. Además, en las cuestas estrechas deberá retroceder el vehículo que desciende, excepto cuando lleve un acoplado o remolque.

Vaccarezza sostuvo que la iniciativa busca brindar mayor claridad a los conductores y seguridad jurídica ante las diferencias de interpretación de la normativa. Entre los fundamentos, señaló la importancia de establecer pautas de circulación precisas para prevenir accidentes y reducir los riesgos en la vía pública.

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La legisladora también destacó la necesidad de armonizar las disposiciones bonaerenses con las reglas vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debido al tránsito frecuente entre ambas jurisdicciones. Con la sanción definitiva, la Provincia incorporó precisiones sobre la prioridad de paso en bocacalles y encrucijadas, con el propósito de unificar criterios de circulación y contribuir a la prevención de siniestros viales.