El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza con el proyecto para transformar la Ruta Provincial 88 en una autovía, una obra que busca mejorar la seguridad vial y las condiciones de circulación entre Mar del Plata y Necochea. El objetivo es completar la planificación técnica antes de que finalice 2026.

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Así lo confirmó el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, durante una visita a Mar del Plata, donde participó de un encuentro regional con representantes de distintos municipios del sudeste provincial.

El funcionario explicó que actualmente se trabaja junto a diferentes sectores de Mar del Plata, Batán y Necochea para definir las características de la futura autovía. “La intención es tener el proyecto terminado antes de fin de año”, señaló.

Una vez concluida esta primera etapa, el Gobierno provincial deberá avanzar en la definición del presupuesto y la búsqueda de financiamiento necesario para concretar la obra. Katopodis adelantó que, debido a la extensión del corredor, la construcción podría desarrollarse por tramos, aunque todavía no hay fechas establecidas para el inicio de los trabajos.

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Una ruta clave para la región

La Ruta Provincial 88 cuenta con aproximadamente 120 kilómetros de extensión y constituye una de las principales conexiones entre Mar del Plata, Batán y Necochea, además de vincular la región con el sur bonaerense.

Por este corredor circulan diariamente entre 7.000 y 10.000 vehículos, incluidos automóviles particulares, colectivos y camiones relacionados con la actividad industrial, productiva y portuaria.

Durante agosto, la Dirección de Vialidad bonaerense realizó relevamientos técnicos para evaluar el estado de la calzada, las banquinas, los accesos, los sistemas de drenaje y las alcantarillas.

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Estos estudios permitirán determinar cómo se llevará adelante la duplicación de calzada y qué modificaciones serán necesarias a lo largo del recorrido. Además, las autoridades analizan si algunos sectores requerirán expropiaciones para ampliar la traza.

Un reclamo histórico por mayor seguridad vial

La transformación de la Ruta 88 en autovía es un pedido que lleva años entre vecinos y usuarios habituales del corredor, debido a los siniestros viales registrados en distintos tramos.

En julio, Katopodis ya había anunciado la elaboración del proyecto durante una visita a Necochea, luego de mantener un encuentro con la madre de Ana Peralta Rondanina, una adolescente de 15 años que falleció tras un siniestro vial ocurrido sobre esta ruta, cuando el remís en el que viajaba chocó contra un camión.

En aquella oportunidad, el ministro sostuvo que el primer paso sería desarrollar un proyecto técnicamente viable para construir una doble calzada.

Por el momento, la iniciativa continúa en etapa de planificación, sin una fecha confirmada para la licitación ni para el comienzo de las obras. La Provincia apunta a finalizar el proyecto antes de diciembre para luego avanzar en su financiamiento y ejecución.