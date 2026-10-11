La carrera por la gobernación de la provincia de Buenos Aires sumó dos postulantes. Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, y Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, manifestaron sus intenciones de competir en 2027 para suceder a Axel Kicillof.

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“Me gustaría conducir los destinos de esta provincia”, afirmó Katopodis en diálogo con los medios. El funcionario sostuvo que tiene experiencia en los tres niveles del Estado y que busca dar continuidad a la gestión de Kicillof, aunque planteó la necesidad de impulsar cambios.

El ministro también defendió la realización de elecciones primarias para definir las candidaturas del peronismo. “No tiene que ser una decisión de cuatro dirigentes”, sostuvo, y consideró que la sociedad debe elegir quién está en mejores condiciones de representar al espacio. Además, respaldó a Kicillof como una figura preparada para liderar una alternativa nacional frente al gobierno de Javier Milei.

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Por su parte, Nardini confirmó que quiere competir por la gobernación en una entrevista con un canal de streaming, fragmento que compartió en sus redes sociales el sábado. “Quiero ser precandidato a gobernador en la provincia. Quiero ser el próximo gobernador”, expresó el jefe comunal, quien también fue ministro de Infraestructura durante el primer mandato de Kicillof.

El intendente planteó que busca llevar el debate al interior del peronismo y aseguró estar dispuesto a enfrentar a otros candidatos. Nardini gobierna Malvinas Argentinas desde 2015.

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La lista de posibles aspirantes también incluye al exintendente de Avellaneda Jorge Ferraresi y al jefe comunal de La Plata, Julio Alak. Desde La Cámpora aparece Mayra Mendoza, mientras que en otros sectores del peronismo se mencionan a Victoria Tolosa Paz y al intendente de Pilar, Federico Achával.

Las definiciones se producen mientras el oficialismo bonaerense comienza a discutir su estrategia electoral para 2027, en un escenario en el que todavía no hay una candidatura unificada para suceder a Kicillof.

Fuente: La Nación

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