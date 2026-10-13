El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha un plan estratégico de educación vial y concientización ciudadana que contempla acciones en escuelas de todos los niveles, capacitaciones para trabajadores estatales y actividades destinadas a la comunidad. La propuesta apunta a prevenir siniestros viales y fomentar una convivencia responsable en el espacio público.

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La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Transporte bonaerense y publicada en el Boletín Oficial. Su implementación estará a cargo de la Subsecretaría de Articulación Interjurisdiccional del Transporte, en coordinación con la Dirección General de Cultura y Educación, los municipios y organizaciones de la sociedad civil.

El programa establece tres áreas de intervención: el sistema educativo formal, la formación de agentes de las administraciones públicas y la capacitación de la población en general. Las actividades podrán realizarse de manera presencial, virtual o combinando ambas modalidades, según las necesidades de cada sector.

Uno de los ejes principales será el programa “Educando en las calles bonaerenses”, destinado a estudiantes de todos los niveles educativos. La propuesta incluye actividades pedagógicas, recursos didácticos y experiencias de aprendizaje para incorporar conocimientos sobre movilidad segura desde la infancia.

El objetivo es que los estudiantes puedan reconocer situaciones de riesgo, comprender las normas de circulación y desarrollar hábitos responsables al desplazarse por la vía pública, ya sea como peatones, ciclistas o pasajeros.

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La iniciativa también prevé el trabajo conjunto entre las instituciones educativas y los gobiernos municipales, con el propósito de adaptar las actividades a las características y necesidades de cada localidad.

El plan incorpora el programa “Licencia Joven”, dirigido a estudiantes de los últimos años del nivel secundario, independientemente de la orientación educativa que cursen, y también contempla propuestas para personas adultas.

La herramienta busca brindar los conocimientos teóricos necesarios para obtener la primera licencia de conducir a través de una plataforma digital, materiales de formación y evaluaciones. Además, se prevén cursos de capacitación docente con puntaje oficial, una medida orientada a fortalecer la incorporación de contenidos de seguridad vial en las escuelas.

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Otro componente de la iniciativa apunta a capacitar a agentes de las administraciones públicas provinciales y municipales. Para ello, se organizarán cursos presenciales y virtuales destinados a mejorar las herramientas de intervención estatal en materia de movilidad y prevención de siniestros.

La propuesta también contempla talleres de concientización para personas que cometieron infracciones de tránsito, capacitaciones vinculadas con la obtención de licencias de conducir y una diplomatura en Seguridad Vial.

Asimismo, se desarrollarán cursos sobre transporte y seguridad vial en articulación con la Escuela de Gobierno, además de talleres comunitarios e intervenciones territoriales coordinadas con municipios y otros organismos.

El plan establece que las acciones deberán contemplar las particularidades de los distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del resto de la provincia. Para definir las estrategias, se tendrán en cuenta los índices locales de siniestralidad vial y las necesidades de quienes utilizan el espacio público.

El Ministerio de Transporte tendrá a su cargo la coordinación general, la elaboración de materiales educativos, la articulación con las distintas instituciones y el acompañamiento técnico para llevar adelante las actividades. También se prevén mecanismos de seguimiento y evaluación para medir el desarrollo de las acciones, sistematizar experiencias y actualizar las estrategias de acuerdo con los resultados obtenidos.

Con esta iniciativa, la Provincia busca incorporar la educación vial como una herramienta de prevención y convivencia ciudadana, con participación de las escuelas, los municipios y la comunidad en general.