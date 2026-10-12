Una pareja y su bebé fallecieron el domingo tras un choque en la Ruta 11, en la provincia de Santa Fe. Las autoridades esperan las pericias para determinar qué causó el siniestro fatal.

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El hecho ocurrió en la tarde noche del domingo a la altura del kilometro 923 en la localidad de Florencia, Santa Fe, cuando se emitió un alerta por el choque de una moto y una camioneta.

Al arribar al lugar del accidente, los agentes policiales confirmaron el fallecimiento de los tres ocupantes de la moto. Se trata de un joven que fue identificado como Carlos Andrés Aguirre, quien viajaba junto a su pareja y su bebé.

Por otro lado, la camioneta con la que impactaron, viajaba un matrimonio. Un hombre de 67 años, que fue identificado como Miguel Lorenzón, quien era acompañado por una mujer de 59 años, de nombre Marta Vera.

Por el momento, se desconocen los motivos del accidente del choque fatal. Aunque las autoridades trabajan en analizar las pericias realizadas en el lugar, las cuales son tratadas por los especialistas del área científica de la Policía de Investigaciones (PDI) y confirmar cómo se desencadenó el siniestro.

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La causa quedó a cargo de la fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y fue encuadrada como un triple homicidio culposo.

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