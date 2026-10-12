La economía de la provincia de Buenos Aires entró en recesión técnica tras acumular dos trimestres consecutivos de contracción, según un informe elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia. Los datos encendieron las alertas sobre la evolución de la actividad a nivel nacional, donde también crecen las expectativas de un retroceso económico.

Ads

De acuerdo con el indicador PulsoPBA, la actividad bonaerense registró en septiembre una caída del 1,2% respecto del mes anterior y una baja del 0,9% en la comparación interanual.

El relevamiento también estimó que la economía provincial retrocedió un 1,6% durante el tercer trimestre de 2026, luego de haber registrado una contracción del 0,4% en el segundo trimestre. De esta manera, se configuró el escenario de recesión técnica.

Además, entre enero y septiembre la actividad acumuló una caída promedio del 0,3% frente al mismo período de 2025 y se ubicó un 2,1% por debajo del nivel registrado en diciembre del año pasado.

El informe identificó a la industria manufacturera como uno de los principales factores detrás del deterioro de la actividad. En septiembre, el sector registró una contracción interanual del 2,1%.

Ads

El comercio también mostró un desempeño negativo, con una caída del 3,5%, mientras que el transporte y las comunicaciones retrocedieron un 2,3%. La intermediación financiera presentó la mayor baja relativa, con una contracción del 8,3% interanual y tres meses consecutivos de resultados negativos.

En contraste, algunas actividades lograron sostener niveles de crecimiento. El sector agropecuario avanzó un 3,5% interanual, mientras que la pesca registró una expansión del 19,7% y la explotación de minas y canteras creció un 12,4%.

Estos resultados reflejan un comportamiento desigual entre las distintas ramas productivas de la provincia, con retrocesos en sectores vinculados al consumo y la industria, frente a la evolución positiva de algunas actividades primarias.

Ads

El ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó la interpretación de las cifras desestacionalizadas del INDEC y sostuvo que la volatilidad de esos indicadores puede generar distorsiones al momento de evaluar la evolución de la actividad.

El resultado definitivo dependerá de las estadísticas oficiales correspondientes al período julio-septiembre.

El indicador PulsoPBA fue desarrollado por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia para seguir la evolución de la actividad económica bonaerense con mayor frecuencia. Según explicó la entidad, la herramienta funciona como complemento del EMAE que elabora el INDEC y permite identificar cambios en el desempeño de la principal economía provincial.

Los últimos datos muestran una contracción extendida durante dos trimestres consecutivos y un retroceso en actividades relevantes para la producción y el consumo.