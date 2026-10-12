Un niño de 4 años murió tras el ataque de un pitbull en Moreno
El hecho ocurrió en una vivienda de Francisco Álvarez, donde el pequeño estaba al cuidado de su madrina. La mujer fue aprehendida e investigan una posible negligencia.
Un niño de cuatro años murió el domingo tras ser atacado por un perro pitbull en una vivienda de Francisco Álvarez, partido bonaerense de Moreno.
El pequeño estaba al cuidado de su madrina de 31 años. Según trascendió, la mujer salió de la casa para buscar a su hija, que había terminado una clase de patín, y el niño quedó solo en la vivienda.
De acuerdo con la reconstrucción publicada por Primer Plano Online, el animal habría ingresado por un ventiluz. Al regresar, la mujer encontró al perro mordiendo al chico. Cuando lograron apartarlo, el menor ya no presentaba signos vitales.
La fiscal Carina Saucedo, titular de la UFI N.º 2 de Morón, dispuso la aprehensión de la mujer y el inicio de una causa por homicidio culposo, para determinar si hubo negligencia o incumplimiento del deber de cuidado.
El perro quedó bajo la intervención del área de Zoonosis del Municipio de Moreno, a la espera de una resolución judicial sobre su situación.