La presencia de arsénico en el agua potable volvió a encender las alarmas en la provincia de Buenos Aires. Ante la detección de concentraciones elevadas en diferentes localidades, el Consejo Profesional de Química bonaerense (CPQ) solicitó a las autoridades municipales información detallada sobre los controles realizados y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad del suministro.

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La iniciativa surge a partir de los resultados del Mapa de Arsénico elaborado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), que reúne análisis de muestras tomadas en distintos puntos del país y permite identificar zonas donde este elemento químico aparece en niveles superiores a los parámetros recomendados.

El organismo profesional envió comunicaciones a los municipios donde se registraron valores elevados para conocer la frecuencia de los monitoreos, los resultados de los últimos estudios y las acciones preventivas o correctivas implementadas. También pidió precisiones sobre los programas de vigilancia sanitaria y las recomendaciones brindadas a la población.

Entre los distritos bonaerenses que presentaron mediciones preocupantes aparecen Guaminí, con 295 microgramos por litro; San Vicente, con 163; Monte, con 146; el Partido de La Costa, con 147; y Mercedes, con 105. También se registraron valores de entre 72 y 165 microgramos por litro en 9 de Julio y de hasta 94 en Chivilcoy.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires también se identificaron muestras con concentraciones elevadas, entre ellas Vicente López, Ezeiza, Almirante Brown y General Rodríguez.

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Sin embargo, los especialistas aclararon que estos resultados corresponden a muestras puntuales y no significan que toda el agua distribuida en esos municipios presente los mismos niveles de contaminación. Para determinar el alcance real del problema es necesario realizar controles específicos sobre las fuentes de abastecimiento y las redes de distribución.

El Código Alimentario Argentino establece como límite general para el arsénico en el agua potable 0,01 miligramos por litro, equivalente a 10 microgramos por litro. La normativa contempla determinadas excepciones para regiones con suelos naturalmente ricos en este elemento, bajo condiciones específicas, que pueden admitir hasta 50 microgramos por litro.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también utiliza como referencia provisional el valor de 10 microgramos por litro y considera al arsénico una de las sustancias químicas de mayor preocupación para la salud pública.

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La exposición prolongada al arsénico mediante el consumo de agua contaminada puede provocar hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE), una enfermedad asociada con lesiones cutáneas y un mayor riesgo de desarrollar determinados tipos de cáncer. También puede contribuir a la aparición de enfermedades cardiovasculares y diabetes.

La problemática adquirió mayor relevancia después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme un fallo que obliga a Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) a realizar obras para garantizar la calidad y potabilidad del agua de red en Bragado, donde durante años se denunciaron concentraciones elevadas de arsénico.

El antecedente judicial puso nuevamente en discusión las responsabilidades de las empresas prestadoras y las autoridades públicas respecto del acceso a un servicio esencial.

Desde el Consejo Profesional de Química remarcaron que la presencia natural de arsénico en determinadas fuentes subterráneas no justifica la ausencia de controles ni la falta de información pública. En ese sentido, consideran indispensable fortalecer los monitoreos y garantizar respuestas concretas cuando los análisis detecten concentraciones potencialmente peligrosas.

Además, la entidad puso a disposición de los municipios su capacidad técnica para colaborar con las evaluaciones, la prevención de riesgos y el desarrollo de soluciones que permitan asegurar el abastecimiento de agua apta para el consumo humano.