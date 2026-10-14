Kicillof encabezó este martes, en el Hospital Zonal Especializado en Rehabilitación “El Dique”, la presentación del nuevo plan provincial, que incorpora estrategias para responder al aumento de los padecimientos de salud mental y las desigualdades en un contexto de transformaciones sociales y económicas.

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Acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels; y el intendente de Ensenada, Mario Secco, el mandatario cuestionó las políticas de ajuste del Gobierno nacional y rechazó que la situación social pueda explicarse como un problema exclusivamente microeconómico.

“Es un problema humano y no dar respuesta es de una crueldad. Y su origen es macroeconómico”, sostuvo en rueda de prensa.

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Durante su discurso, Kicillof afirmó que la sociedad necesita cada vez más respuestas estatales en áreas como salud, educación, infraestructura y condiciones de vida. También cuestionó la idea de que una menor intervención estatal pueda mejorar esos servicios.

“Para que esto cambie radicalmente tienen que cambiar las causas que lo producen”, señaló el gobernador, quien reconoció que no existen soluciones provinciales para problemas nacionales, aunque reivindicó el compromiso de la gestión bonaerense para atender sus consecuencias.

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“No hay soluciones provinciales a problemas nacionales. Sí hay respuestas, sí hay compromiso, sí hay trabajo, sí hay esfuerzo”, concluyó.

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