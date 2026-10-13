La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, comercialización, distribución, publicidad y uso de una marca de lavandina en todo el territorio argentino, luego de detectar que no contaba con los registros sanitarios correspondientes.

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La decisión fue oficializada este martes mediante la Disposición 6539/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza tanto a los comercios físicos como a las plataformas de venta por internet.

El producto involucrado es el agua lavandina marca "656 Profesional", concentrada al 60%, cuya legitimidad comenzó a ser investigada a partir de irregularidades detectadas por el organismo.

Durante las actuaciones, las autoridades comprobaron que el producto no estaba inscripto en los registros oficiales y que no era posible identificar al establecimiento responsable de su fabricación.

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Ante esta situación, la ANMAT intentó comunicarse con la empresa que figuraba como responsable del artículo, utilizando la dirección publicada en sus redes sociales. Sin embargo, la notificación no obtuvo respuesta.

Los motivos de la prohibición

La investigación también contó con la intervención del Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria, que analizó los sitios y enlaces utilizados para promocionar y comercializar la lavandina.

Desde el organismo explicaron que la medida busca proteger a los consumidores ante un producto del que se desconocen las condiciones de fabricación y los controles de calidad.

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En este sentido, recordaron que los productos de limpieza de uso doméstico, conocidos como domisanitarios, deben contar con las habilitaciones y registros sanitarios obligatorios para garantizar su elaboración y comercialización conforme a la normativa vigente.

Por este motivo, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recomendó prohibir todas las actividades vinculadas con la fabricación, distribución, venta, publicidad y utilización del producto.

Finalmente, la ANMAT dispuso la restricción a nivel nacional al considerar que la falta de registros impide verificar su origen, las condiciones de elaboración y el cumplimiento de los requisitos sanitarios.

La medida tiene como objetivo evitar la circulación de productos de limpieza que no cuenten con la autorización y fiscalización de las autoridades sanitarias.