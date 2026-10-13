El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha un nuevo Plan Estratégico de Educación y Concientización en Movilidad y Convivencia Ciudadana, destinado a fortalecer la seguridad vial y fomentar conductas responsables en la vía pública.

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La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Transporte bonaerense y publicada en el Boletín Oficial, contempla acciones en escuelas de todos los niveles educativos, organismos estatales y municipios, con el objetivo de reducir los siniestros viales y promover una movilidad más segura e inclusiva.

El programa será coordinado por la Subsecretaría de Articulación Interjurisdiccional del Transporte, en conjunto con la Dirección General de Cultura y Educación, los gobiernos municipales y distintas organizaciones de la sociedad civil.

La propuesta establece tres áreas principales de intervención: la educación formal, la capacitación de empleados públicos y la concientización de la comunidad. Las actividades podrán desarrollarse de manera presencial, virtual o combinada, según las necesidades de cada localidad.

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Educación vial desde las escuelas

Uno de los principales ejes del plan será el programa "Educando en las calles bonaerenses", orientado a incorporar conocimientos sobre seguridad vial desde los primeros años de escolaridad.

La propuesta incluye actividades pedagógicas, talleres de concientización, experiencias educativas y materiales didácticos, destinados a estudiantes de todos los niveles.

Además, se implementará el programa "Licencia Joven", dirigido a alumnos de los últimos años del secundario y personas adultas que busquen obtener su primera licencia de conducir.

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A través de una plataforma digital, contenidos teóricos y evaluaciones, los participantes podrán adquirir conocimientos sobre las normas de tránsito y la conducción responsable.

La iniciativa también contempla capacitaciones para docentes con puntaje oficial, con el objetivo de incorporar herramientas de educación vial dentro de las instituciones educativas.

Capacitaciones para municipios y la comunidad

El nuevo plan también incluye cursos presenciales y virtuales para trabajadores de las administraciones públicas provinciales y municipales, destinados a mejorar la formación en movilidad y prevención de siniestros.

Para la comunidad en general, se desarrollarán talleres de concientización sobre conductas de riesgo, capacitaciones para obtener licencias de conducir y cursos especializados en seguridad vial.

Entre las propuestas se encuentra una Diplomatura en Seguridad Vial, además de actividades de formación vinculadas al transporte y la convivencia en el espacio público.

Las acciones se adaptarán a las características de cada municipio, teniendo en cuenta los índices locales de siniestralidad y las necesidades de circulación de cada región, tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como en el interior provincial.

Por último, el Ministerio de Transporte será responsable de coordinar las actividades, elaborar los materiales educativos y evaluar los resultados del programa, con el propósito de actualizar las estrategias de prevención.

La medida busca fortalecer la educación vial desde edades tempranas y generar mayor conciencia sobre el respeto de las normas de tránsito, promoviendo una convivencia más segura entre conductores, ciclistas y peatones.