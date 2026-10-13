Un hombre de 40 años que tenía un pedido de captura vigente por una entradera ocurrida el pasado 22 de agosto fue detenido en Miramar por personal de la Estación de Policía Comunal, durante un operativo de prevención y seguridad realizado en la vía pública.

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El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de las calles 36 y 37, donde los efectivos identificaron al sospechoso y constataron que registraba una orden de captura activa vinculada con el hecho.

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La entradera había ocurrido en Miramar y tuvo como víctima a un hombre de apellido Alvarado.

Tras la detención, intervino el Juzgado de Garantías Nº4 de Mar del Plata, que dispuso el traslado del hombre a la Unidad Penal Nº44 de Batán y ordenó que sea presentado ante la fiscalía interviniente.

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