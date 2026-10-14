Los trabajadores estatales y docentes de la provincia de Buenos Aires manifestaron su preocupación ante la falta de avances en las negociaciones paritarias con el Gobierno de Axel Kicillof. A pesar de los reiterados reclamos sindicales, todavía no se concretó una nueva convocatoria y todo indica que los salarios de octubre se liquidarán sin aumentos.

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La última reunión entre las autoridades provinciales y los representantes gremiales se realizó el 24 de septiembre, cuando el Ejecutivo expuso las dificultades económicas para afrontar nuevas actualizaciones salariales y se comprometió a continuar las conversaciones.

Sin embargo, durante octubre no se retomaron las negociaciones y la Provincia comenzó con el proceso de liquidación de haberes, lo que reduce las posibilidades de incorporar una mejora salarial en los próximos pagos.

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Cabe recordar que el último acuerdo contempló un incremento escalonado del 7%, distribuido en un 5% para julio y un 2% para agosto. Como en septiembre no se aplicaron nuevas subas, los sindicatos esperaban alcanzar una recomposición durante octubre.

De mantenerse esta situación, los empleados públicos bonaerenses acumularán dos meses consecutivos sin aumentos salariales.

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Los gremios exigen una convocatoria urgente

La Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) reclamó que el Gobierno convoque de manera inmediata a una nueva mesa paritaria para evitar que la falta de actualización se extienda.

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El pedido se sumó al realizado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que también solicitó una reunión urgente para que un eventual incremento pueda incorporarse a las próximas liquidaciones.

Desde FEGEPPBA advirtieron que resulta difícil conseguir aumentos retroactivos, por lo que consideran fundamental alcanzar un acuerdo antes de que finalice el proceso de liquidación de los salarios.

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Por su parte, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) cuestionó la ausencia de propuestas concretas de recomposición salarial y advirtió sobre la posibilidad de avanzar con medidas de fuerza si no se producen respuestas.

Reclamo docente y paro previsto para el jueves

El conflicto salarial también alcanza a los docentes bonaerenses, que insisten en la necesidad de retomar las negociaciones para recuperar el poder adquisitivo de sus ingresos.

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Desde la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba), integrante del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), reclamaron una convocatoria urgente y cuestionaron los tiempos establecidos por el Ejecutivo provincial.

En este contexto, ATE realizará un paro de 24 horas este jueves 15 de octubre, una medida que afectará distintas áreas de la administración pública bonaerense.

La protesta coincidirá con una jornada de huelga docente y la Marcha Federal Universitaria, en medio de los reclamos por mejoras salariales y mayor financiamiento para la educación pública.

Mientras los sindicatos intensifican la presión, el Gobierno provincial continúa sin anunciar una nueva fecha para las paritarias, lo que mantiene la incertidumbre sobre la evolución de los salarios de los trabajadores estatales y docentes.