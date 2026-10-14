El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recorrió hoy la nueva base permanente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en San Isidro, acompañado por el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, y el intendente local, Ramón Lanús. La dependencia funcionará como centro operativo para reforzar las tareas de prevención del delito en distintos barrios del distrito.

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Las instalaciones cuentan con dormitorios, vestuarios, cocina y sectores de descanso para alojar a los 100 efectivos asignados a la zona. El despliegue se complementará con cinco patrulleros y el trabajo coordinado con la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA).

El operativo estará enfocado en los barrios La Cava, Santa Rita, Uruguay y San Cayetano. Durante la actividad, Kicillof destacó el crecimiento de los cuerpos especiales de seguridad, que alcanzaron los 10.000 efectivos en la provincia de Buenos Aires.

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Luego de la visita a la base, el gobernador se trasladó al barrio La Cava para conversar con vecinos sobre las problemáticas habitacionales. Lo acompañaron los diputados nacionales Juan Grabois y Fernanda Miño.

La comitiva también visitó la parroquia Nuestra Señora de la Cava, donde se reunió con el presbítero Lucas Schcolnik para evaluar el estado de la infraestructura local.

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De las actividades participaron, además, la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; la titular del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios; el subsecretario Andrés Escudero; el subjefe policial Leandro María Sarlo; el director de Cultos, Juan Ignacio Torreiro; el senador provincial Federico Fagioli y la concejal Manuela Schuppisser.

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