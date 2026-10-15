El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno un encuentro de trabajo con referentes de cámaras empresariales, clústeres productivos y pymes proveedoras del sector energético y minero.

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Durante la reunión, el mandatario bonaerense lanzó duras críticas a la conducción económica del Gobierno Nacional, advirtiendo que el plan de ajuste destruye la producción, debilita el mercado interno y acelera la desindustrialización en detrimento del empleo local.

En ese sentido, Kicillof cuestionó las medidas de apertura de importaciones por considerar que generan competencia desleal, y ratificó el respaldo de la administración provincial a las pymes mediante herramientas de gestión y financiamiento a través del Banco Provincia. Del encuentro participaron el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.

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El cónclave contó con la presencia de directivos de entidades como ADIMRA, GAPP, CAPIPE, CAPMIN y CIPIBIC, además de referentes de clústeres industriales de Mar del Plata, Berazategui, Morón y San Martín. En el plano legislativo e incentivos a la inversión, el Ejecutivo provincial marcó diferencias con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) del ámbito nacional, ponderando en su lugar el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RPIE), normativa que exige a las empresas beneficiarias desarrollar proveedores locales con un piso mínimo del 50% de pymes bonaerenses.

Durante la jornada se oficializó además la convocatoria para la segunda edición de la Ronda de Negocios de Energía y Minería, que se llevará a cabo el martes 1° de diciembre en el Teatro Argentino de La Plata bajo el lema “Integración con valor agregado bonaerense”.

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El evento, que en su edición de 2025 concretó más de 1.000 reuniones comerciales, ya cuenta con la confirmación de más de 30 firmas compradoras de envergadura como Pan American Energy, Axion, Pampa Energía, Trafigura, TGS, TGN, Camuzzi, Metrogas, YPF Luz, Transener, Loma Negra y Cementos Avellaneda, además de delegaciones comerciales de Angola, Chile y Perú.

Fuente: El post energético

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