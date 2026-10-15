La actividad inmobiliaria y de la construcción atraviesa un nuevo período de retracción en la provincia de Buenos Aires. Según un informe del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el indicador que mide ambos sectores cayó un 9,4% interanual durante el segundo trimestre de 2026 en los 66 municipios analizados.

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El relevamiento encendió una señal de alerta sobre la evolución de dos actividades centrales para la economía, tanto por su capacidad de generar empleo como por su impacto en otros rubros vinculados. De los distritos estudiados, 51 registraron resultados negativos, mientras que solo 15 mostraron una evolución positiva.

Entre los municipios afectados aparece General Pueyrredón, junto con otras localidades bonaerenses como Bahía Blanca, Necochea, Balcarce, Junín, Olavarría y Pergamino.

Uno de los datos más significativos del informe es la caída del 20,1% interanual en las operaciones inmobiliarias, reflejada en la evolución de las escrituraciones y las hipotecas. En total, 59 de los 66 municipios relevados registraron menos operaciones que en el segundo trimestre de 2025.

El retroceso marca un cambio de tendencia después de ocho trimestres consecutivos de crecimiento de la actividad inmobiliaria. Aunque el nivel de operaciones continúa un 44,3% por encima del registrado en el segundo trimestre de 2023, la caída reciente evidencia una pérdida de dinamismo en el mercado.

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En este escenario, General Pueyrredón ocupa un lugar relevante por el volumen de operaciones que concentra. El distrito representó el 13,7% de las transacciones inmobiliarias contabilizadas en los municipios analizados, por encima de La Plata, que reunió el 10,6%. Sin embargo, las operaciones inmobiliarias en General Pueyrredón disminuyeron un 17,2% interanual durante el período analizado.

A diferencia del mercado inmobiliario, la actividad de la construcción mostró una variación interanual positiva del 0,2% en el conjunto de los municipios relevados. El dato representa una mejora frente a la caída del 4% registrada durante el primer trimestre, aunque todavía está lejos de reflejar una recuperación sostenida.

De acuerdo con el informe de la UNLP, la construcción permanece un 16,3% por debajo de los niveles del segundo trimestre de 2023. Además, solo 32 de los 66 municipios analizados registraron un crecimiento de la superficie autorizada para construir.

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El indicador utilizado por el estudio combina las operaciones inmobiliarias con los permisos de edificación y el empleo en la construcción. De esta manera, busca ofrecer una mirada integral sobre la evolución de ambos sectores en cada distrito.

La caída general del 9,4% refleja, principalmente, el impacto del retroceso inmobiliario sobre una actividad constructora que continúa en niveles bajos.

Si bien la tendencia predominante fue negativa, el informe también identificó distritos que lograron resultados positivos. Entre ellos se encuentran Roque Pérez, Lobería, Baradero, General Villegas, Ramallo, General Rodríguez, Moreno, Escobar, San Isidro y La Matanza.

Aunque el indicador general permanece un 1,6% por encima del nivel registrado en el segundo trimestre de 2023, la nueva caída interanual confirma que la recuperación todavía enfrenta dificultades.