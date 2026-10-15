La senadora bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), Analía Balaudo, interpeló al gobernador Axel Kicillof mediante dos iniciativas legislativas en las que reclama detalles sobre el ritmo y la administración de los recursos del Programa Bonaerense II, enfocado en la edificación de viviendas comunales.

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El planteo apunta a que el Ejecutivo provincial brinde explicaciones sobre el estado de avance, los fondos ejecutados y los plazos de finalización de 127 viviendas en la localidad de Vedia, partido de Leandro N. Alem, y otras 43 unidades habitacionales en América, distrito de Rivadavia, las cuáles acumulan cuestionamientos por demoras en su ejecución.

"La concreción efectiva del derecho a la vivienda digna, requiere no solo la construcción de las unidades habitacionales, sino que éstas sean entregadas en condiciones adecuadas de habitabilidad, en los plazos comprometidos y con un uso controlado de los fondos públicos”, sostuvo Balaudo.

En el caso de Vedia, la impulsora del pedido de informes solicitó que el Instituto de la Vivienda Bonaerense precise el porcentaje de avance de las obras correspondientes a 116 viviendas del Barrio Plan Federal y 11 del Barrio San Carlos, junto con las fechas previstas para su entrega a las familias adjudicatarias.

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A su vez, pidió explicaciones por el incumplimiento del plazo de finalización previsto para diciembre de 2023 y por la ausencia de ambos proyectos en GeoSIDUV, la plataforma oficial del Gobierno bonaerense que permite consultar el estado de ejecución de las obras de viviendas en la Provincia.

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En materia presupuestaria, la senadora libertaria reclamó un detalle de los fondos que el Estado provincial transfirió al municipio que lidera Carlos Ferraris, los certificados de obra aprobados y su correspondencia con el avance efectivo de las construcciones.

Por su parte, Balaudo pidió aclaraciones sobre la ejecución del 72% de los recursos destinados a las 116 viviendas, frente a un avance físico del 50% hacia fines de 2023, así como sobre los desembolsos destinados al Barrio San Carlos, que habrían superado el monto original del convenio.

Asimismo, la representante de LLA también requirió información sobre el presunto abandono de las obras por parte de la empresa Univial S.A., la falta de pago a sus trabajadores y los robos de materiales denunciados en el predio.

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