El ex Prosecretario del Concejo Deliberante de Azul, Rodrigo David Santamaría Martini, fue arrestado por la policía de la localidad y se encuentra acusado de “estafas reiteradas”.

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El exfuncionario se vio obligado a renunciar tras la acusación, la cual surgió a raíz de al menos ocho casos de inversionistas que entregaron dólares a una financiera bajo el compromiso de recibir un interés mensual que nunca llegó.

La causa, que es conocida en Azul como “la financierita”, es investigada por la UDI N°2 a cargo del fiscal David Carballo, quien dictó la detención de Santamaría Martini.

La captura se produjo en el marco de tres allanamientos en domicilios de la localidad, donde se secuestraron diversos elementos de interés para la investigación.

El acusado, quedó alojado provisoriamente en la Comisaría Primera de Azul, a la espera de ser citado para prestar declaración indagatoria.

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De acuerdo a lo que señalan las denuncias, Santamaría Martini, abusó de la confianza de personas conocidas y aprovechó el prestigio de su función pública para generar credibilidad. Este postergó los pagos pactados en el mes de septiembre, cortó comunicación con los damnificados e intentó abandonar la ciudad antes de ser localizado por la justicia. El perjuicio acumulado por los primeros denunciantes ya superaba los 85.000 dólares.

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