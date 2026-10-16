Los trabajadores estatales y docentes de la provincia de Buenos Aires volverán este viernes a la mesa de negociación paritaria con el Gobierno de Axel Kicillof, en un escenario marcado por la pérdida del poder adquisitivo y las escasas expectativas de alcanzar un acuerdo salarial satisfactorio.

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Las reuniones se realizarán de manera virtual y fueron convocadas luego de semanas de reclamos sindicales para reabrir la discusión. Según trascendió, la Provincia podría presentar una propuesta que contemple dos incrementos del 1,5%, uno correspondiente a octubre y otro a noviembre. Sin embargo, los porcentajes no fueron confirmados oficialmente y ya generan cuestionamientos por considerarse insuficientes frente a la evolución de los precios.

La primera reunión está prevista para las 10:00, con los representantes de los trabajadores estatales comprendidos en la Ley 10.430. Luego, a las 11:30, será el turno de los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).

Uno de los principales puntos de conflicto será la magnitud de una eventual actualización salarial. La posibilidad de dos subas del 1,5% mensual representa un incremento limitado para trabajadores que vienen reclamando recuperar ingresos frente al encarecimiento del costo de vida.

Además, la propuesta que circula se ubica por debajo del último registro de inflación informado, del 1,9%, lo que alimenta las dudas sobre la capacidad de una recomposición de ese nivel para sostener el poder de compra de los salarios.

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Por ahora, los gremios aguardan conocer los números concretos que llevará el Ejecutivo a la negociación. La discusión no se limita a conseguir un nuevo porcentaje de aumento, sino también a evitar que los ingresos continúen perdiendo terreno frente a los gastos cotidianos.

La negociación llega después de un septiembre sin actualización salarial. El último incremento acordado fue del 7%, distribuido en dos tramos, un 5% correspondiente a julio y un 2% para agosto, que se percibió con los haberes de septiembre.

Desde entonces, las organizaciones sindicales reclamaron una nueva convocatoria para discutir una recomposición que permitiera sostener los salarios. El encuentro del 24 de septiembre había terminado sin una oferta concreta por parte de las autoridades provinciales, que se comprometieron a continuar las conversaciones.

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