La Cámara de Diputados aprobó la media sanción del Presupuesto 2027, aunque durante la votación de uno de los capítulos la oposición logró imponer un incremento significativo en las partidas destinadas a las universidades nacionales. El financiamiento pasó de los $7,3 billones contemplados originalmente a $11 billones, en respuesta al reclamo de los rectores.

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La votación en general se realizó luego de más de 15 horas de debate y terminó con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones. El oficialismo consiguió avanzar con el proyecto, pero sufrió un revés en el capítulo referido al financiamiento universitario, que terminó siendo modificado.

El artículo 11 de la iniciativa contemplaba inicialmente $7,35 billones para las casas de altos estudios, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamaba $11 billones. Durante las negociaciones, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, había ofrecido sumar otros $1,5 billones, aunque la propuesta fue rechazada por los rectores.

El capítulo impulsado por el oficialismo fue rechazado por 121 votos a favor y 130 en contra. Luego se sometió a votación la alternativa presentada por la oposición, que recogía el reclamo del CIN y establecía un financiamiento de $11 billones. Esa propuesta fue aprobada con 138 votos afirmativos, 109 negativos y cuatro abstenciones.

La modificación contó con el respaldo de bloques que habitualmente acompañan al Gobierno, entre ellos Provincias Unidas, el MID y Elijo Catamarca, además de legisladores de otros espacios. Desde La Libertad Avanza cuestionaron el resultado de la votación y advirtieron sobre su impacto en las cuentas públicas. “Esto rompe con el equilibrio fiscal”, sostuvo la secretaria parlamentaria del oficialismo, Silvana Giudici.

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El Presupuesto 2027 ahora deberá ser tratado en el Senado. Si la Cámara alta ratifica los cambios introducidos por Diputados, el Gobierno nacional deberá decidir si acepta el incremento de las partidas universitarias o avanza con un eventual veto parcial, en un escenario de tensión por el financiamiento de la educación pública.