Con la mirada puesta en la próxima temporada de verano, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció una serie de medidas para incentivar el turismo y sostener el movimiento económico en los destinos bonaerenses. La iniciativa llega en un contexto de preocupación entre los operadores del sector, que anticipan un verano complejo marcado por la pérdida del poder adquisitivo y una posible disminución de los viajes.

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Las medidas fueron presentadas durante la 34ª asamblea del Consejo Provincial del Turismo (CoProTur), realizada en Barker, partido de Benito Juárez, con la participación de autoridades de 36 municipios, representantes del sector privado y universidades.

Entre las principales herramientas anunciadas se encuentran promociones especiales a través de Provincia Compras y el programa “Adelantate al verano”, impulsado en articulación con el Banco Provincia, que contempla cuotas sin interés y reintegros. El objetivo es facilitar el acceso a los servicios turísticos, promover los viajes durante la temporada alta y estimular también las escapadas de fin de semana.

Desde el Gobierno bonaerense reconocieron que las perspectivas para el verano 2026-2027 presentan importantes desafíos. La caída del consumo, las dificultades económicas de las familias y el crecimiento del turismo emisivo configuran un escenario de incertidumbre para los destinos de la provincia.

El panorama genera especial atención en los municipios turísticos, que dependen en gran medida del movimiento de visitantes durante los meses de verano para sostener buena parte de su actividad comercial y laboral.

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Durante el encuentro también se presentó un balance de la gestión turística provincial correspondiente a 2026. Según los datos oficiales, la Provincia destinó $687 millones para acompañar 55 fiestas populares desarrolladas en 38 municipios.

Además, mediante el Programa de Desarrollo Turístico (PDT), se financiaron 78 proyectos de infraestructura y equipamiento en 55 localidades, con una inversión superior a los $2.500 millones.

Otro de los ejes fue la promoción de los destinos bonaerenses en otras provincias. En ese marco, se destacó el convenio firmado con el municipio cordobés de Cosquín, que contempla una inversión de $104 millones para financiar 16 sedes del Pre-Cosquín en territorio bonaerense y la instalación de una obra escultórica en homenaje a Atahualpa Yupanqui.

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Por otra parte, el Gobierno provincial avanzará con el proyecto estratégico Camino Real Bonaerense, una iniciativa orientada a recuperar y poner en valor un corredor histórico, cultural y turístico utilizado desde el siglo XVII para conectar Buenos Aires con el interior del país y el Alto Perú. El recorrido incluye localidades como Luján, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Baradero, San Pedro, Arrecifes, Pergamino, Ramallo y San Nicolás. El diagnóstico integral del proyecto será presentado el próximo 2 de diciembre en la Casa de la Provincia, en la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras se acerca el inicio de la temporada, la Provincia apuesta a las promociones y a la inversión turística para sostener la actividad. Sin embargo, el desafío central será lograr que las familias puedan afrontar los costos de vacacionar y que los destinos bonaerenses mantengan niveles de ocupación que permitan dinamizar sus economías durante el verano.