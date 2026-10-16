Luego de una investigación que llevó cinco años, un mega operativo logró detener una organización que ofrecía servicios de emergencias médicas en varios distritos bonaerenses, con profesionales sin título ni habilitación.

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El operativo concretó 38 allanamientos en La Plata, Florencio Varela, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Tres de Febrero, además de Lomas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). A su vez, para dar con estos lugares se analizaron 30 mil horas de conversaciones telefónicas, que permitieron reconstruir el modus operandi y las zonas de influencia.

Es de mencionar que se en los procedimientos realizados en Lomas de Zamora, fueron detenidas 9 personas y otras 20 fueron aprendidas.

La organización tenía base operativa en Florencio Varela, y habría utilizado una empresa de asistencia médica y servicio de ambulancias como fachada para obtener contratos con varias obras sociales, incluyendo prestadoras estatales como PAMI y IOMA.

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Los choferes de ambulancias cumplían funciones de asistencia sanitaria como presuntos médicos y enfermeros. Estos llevaban chaquetas e identificaciones falsas para dar la impresión de seriedad. Es de mencionar que cumplían jornadas extensas de trabajo, de 12 y 24 horas. A su vez la organización habría contado con el aval de profesionales que otorgaron sus matrículas y sellos a cambio de sumas de dinero.

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En la causa se investiga un presunto esquema de fraude contra el estado, mediante la facturación de prestaciones que nunca se realizaron o que habrían sido efectuadas por el personal que no contaba con el titulo habilitante y tampoco los conocimientos médicos.

En los operativos se secuestraron siete ambulancias, además de vehículos, autopartes y documentación vinculada con la actividad de la firma Serca Omni Salud S.A.

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Entre los elementos incautados había 22 sellos profesionales, 65 sellos de instituciones sanitarias y 19 estetoscopios, además de tensiómetros, oxímetros, instrumental quirúrgico, medicamentos y uniformes con inscripciones del SAME y de empresas de emergencias médicas. También se encontraron recetarios de PAMI, planillas de precios de Swiss Medical y formularios médicos en blanco.

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La Policía secuestró, además, $5.780.200 y US$19.368 en efectivo, 57 celulares, cinco notebooks, cuatro computadoras de escritorio y discos rígidos que serán analizados en el marco de la causa.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1, dirigida por el fiscal Darío Provisionato, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 8 de Florencio Varela.