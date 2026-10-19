El Gobierno de la provincia de Buenos Aires creó una Mesa Interministerial para coordinar las medidas de prevención, preparación y respuesta frente a los posibles efectos del fenómeno climático El Niño. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1941/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial bonaerense.

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La iniciativa se fundamenta en las proyecciones meteorológicas que advierten sobre la posibilidad de precipitaciones superiores a las normales durante los próximos meses en el sudeste de Sudamérica, una región que comprende a la provincia de Buenos Aires.

Además de establecer un espacio de coordinación entre distintas áreas del Estado, la norma dispone que las contrataciones de bienes, insumos y servicios destinadas a atender las posibles consecuencias del fenómeno deberán tramitarse con carácter prioritario. El objetivo es agilizar la disponibilidad de recursos y mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias.

El nuevo espacio estará coordinado por el Ministerio de Gobierno e incluirá representantes de nueve áreas ministeriales, además de organismos públicos y empresas provinciales.

Participarán las carteras de Gobierno, Economía, Salud, Seguridad, Desarrollo de la Comunidad, Desarrollo Agrario, Infraestructura y Servicios Públicos, Ambiente y Hábitat y Desarrollo Urbano. También formarán parte el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), la Autoridad del Agua, la Dirección de Vialidad y Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA).

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Entre sus principales funciones estarán diseñar estrategias para reducir los riesgos asociados a eventos climáticos extremos, fortalecer la capacidad de respuesta estatal y proteger especialmente a los sectores más vulnerables. La mesa también buscará minimizar los posibles daños sobre la producción agropecuaria y los ecosistemas bonaerenses, además de coordinar políticas ambientales y climáticas y actualizar las herramientas de planificación.

Otro de los objetivos será fortalecer la cooperación con los municipios, las universidades, las instituciones científicas, los sectores productivos y las organizaciones de la sociedad civil.

Uno de los puntos centrales del decreto es la agilización de los procedimientos administrativos para adquirir los recursos necesarios frente a eventuales contingencias.

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Las contrataciones vinculadas con la preparación y atención de los efectos de El Niño deberán contar con una fundamentación específica y llevar de manera visible la leyenda “Trámite preferencial - Atención por fenómeno ‘El Niño’”.

La medida apunta a facilitar la compra de equipamiento, insumos y servicios que puedan resultar necesarios para responder ante situaciones como inundaciones, anegamientos y otros episodios asociados a condiciones meteorológicas adversas.

Entre los fundamentos de la decisión, el Ejecutivo bonaerense citó las proyecciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que advirtió sobre el fortalecimiento de El Niño y la posibilidad de que alcance una intensidad elevada durante la primavera y el verano.

La creación de la Mesa Interministerial busca anticipar los riesgos y evitar que una eventual emergencia encuentre al Estado sin coordinación suficiente entre sus distintas áreas.