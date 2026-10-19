El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, anunció que presentará una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos vinculados al Fondo de Infraestructura Hídrica.

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La decisión fue comunicada este lunes por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, durante una conferencia de prensa en la Gobernación. Según explicó, la presentación judicial buscará determinar si existieron irregularidades en la utilización de recursos que, por ley, deben destinarse a obras de infraestructura para prevenir inundaciones.

De acuerdo con la administración provincial, desde diciembre de 2023 el Gobierno nacional habría dejado sin ejecutar alrededor de $300.000 millones correspondientes al Fondo Hídrico, pese a continuar recaudando los impuestos que financian ese mecanismo.

Qué reclama la Provincia por el Fondo Hídrico

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El Fondo de Infraestructura Hídrica fue creado en 2001 y ratificado por ley en 2006. Se financia con una porción de la recaudación del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos, que pagan los consumidores en las estaciones de servicio de todo el país.

Según detalló Katopodis, el 4,3% de esa recaudación debe destinarse al financiamiento de proyectos hidráulicos, especialmente aquellos orientados a reducir el riesgo de inundaciones y mejorar la infraestructura.

En ese sentido, el funcionario cuestionó que la Nación continúe percibiendo esos recursos sin ejecutar las obras previstas.

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“El Gobierno sigue recaudando ese impuesto en todas las estaciones de servicio del país. Se lo está robando el Gobierno nacional y no hace las obras que debería hacer”, afirmó Katopodis.

Las declaraciones forman parte de la acusación formulada por la Provincia, que deberá ser evaluada por la Justicia una vez presentada la denuncia.

La presentación judicial y las críticas a Nación

El ministro bonaerense confirmó que la acción penal alcanzará al Presidente, al titular de Economía y a otros funcionarios nacionales que pudieran tener responsabilidad en los hechos denunciados.

“Por instrucción del gobernador presentaremos la denuncia contra el Presidente, el ministro de Economía y contra los funcionarios que tengan alguna responsabilidad en la presunta comisión de delitos”, sostuvo.

Katopodis también cuestionó las previsiones del Presupuesto nacional, al considerar que el incremento proyectado en la recaudación del impuesto a los combustibles no se traduce en una mayor inversión en infraestructura.

Para la administración de Kicillof, la falta de ejecución de estos recursos afecta la posibilidad de avanzar con obras destinadas a prevenir inundaciones en territorio bonaerense, especialmente en un contexto de preocupación por los fenómenos climáticos.

La Provincia anticipó que la denuncia será presentada en las próximas horas, con el objetivo de que la Justicia investigue el destino de los fondos y determine si existieron responsabilidades penales.