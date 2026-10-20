El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso la creación del Registro Provincial de Servicios de Transporte Fluvial de Pasajeros, una herramienta que busca ordenar, supervisar y mejorar el control de las embarcaciones destinadas al traslado de personas.

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La iniciativa, publicada este martes en el Boletín Oficial, establece que todos los prestadores de servicios regulares, provisionales y especializados deberán inscribirse obligatoriamente, junto con las unidades utilizadas para desarrollar la actividad.

El objetivo es unificar los registros existentes y fortalecer la fiscalización del transporte fluvial, mediante un sistema que permita contar con información actualizada sobre las empresas, las embarcaciones y las habilitaciones correspondientes.

Cómo funcionará el nuevo registro

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La inscripción deberá realizarse por única vez y comenzará a ser exigible cuando se encuentre habilitada la plataforma informática destinada a gestionar los trámites.

Para los operadores que ya cuentan con autorización, la normativa contempla un plazo excepcional de 60 días para completar el procedimiento, a partir de la entrada en vigencia de la obligación.

La administración del sistema quedará bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Transporte Aéreo y Fluvial, que tendrá a su cargo su implementación, actualización y regulación.

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Qué sanciones recibirán quienes no se inscriban

La falta de inscripción será considerada una infracción administrativa y podrá derivar en la aplicación de las sanciones previstas por la normativa provincial.

Entre las consecuencias contempladas se encuentra la inhabilitación temporal o definitiva para prestar el servicio, de acuerdo con la gravedad de cada situación y las disposiciones vigentes.

Qué servicios estarán alcanzados

El nuevo sistema abarcará distintas modalidades de transporte por agua, incluyendo servicios regulares, provisionales, turísticos, excursiones, taxis fluviales, viajes contratados y prestaciones privadas.

Hasta ahora, la Provincia contaba con un registro específico para determinadas actividades especializadas, creado en 2021. Con esta modificación, se pretende incorporar todas las categorías dentro de un mismo esquema de control.

Además, la reglamentación establece procedimientos para registrar altas y bajas de embarcaciones, gestionar licencias, renovar autorizaciones y solicitar certificados de habilitación.

También se admitirán distintas modalidades de tenencia de las unidades, como contratos de leasing y comodato, y se incorporará el domicilio electrónico para las comunicaciones administrativas.

Seguridad y habilitaciones vigentes

La resolución mantiene los requisitos de seguridad exigidos para la prestación del servicio y establece que la Prefectura Naval Argentina continuará interviniendo en la verificación de las condiciones de las embarcaciones.

Por otra parte, las habilitaciones otorgadas bajo el sistema anterior conservarán su validez hasta el vencimiento correspondiente, mientras que los procedimientos administrativos iniciados previamente seguirán su curso.

Con esta modificación, el Gobierno bonaerense apunta a modernizar la regulación del transporte fluvial y reforzar los controles sobre una actividad vinculada con la movilidad y el turismo en distintos puntos de la provincia.