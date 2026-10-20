Un adolescente de 16 años fue detenido en el barrio porteño de Villa Pueyrredón, acusado de matar a un amigo de un disparo mientras le enseñaba un arma de fuego.

Ads

El hecho tuvo lugar en la cancha de una plaza ubicada en Condarco al 5200, donde la víctima de 15 años murió antes de poder ser trasladada a un hospital. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Personal de la Comisaria Vecinal 12B de la Policía de la Cuidad, acudió al lugar tras recibir un aviso por un menor de edad herido por un arma de fuego. Al llegar al lugar los efectivos solicitaron ayuda del SAME, quienes constataron el fallecimiento del joven en el lugar.

Puede interesarte

Según señalan primeros testimonios del hecho, los dos adolescentes se encontraban en la plaza cuando uno de ellos sacó un arma de fuego. En ese momento, se habría producido el disparo accidental que impactó en el menor y que le provocó la muerte.

De acuerdo a las reconstrucciones de los investigadores policiales, el adolescente de 16 años se encontraba manipulando el arma cuando se produjo el disparo que terminó con la vida de su amigo.

Ads

Tras el hecho, los efectivos policiales secuestraron el arma involucrada y detuvieron al presunto autor del disparo. El adolescente quedó a disposición de la Justicia , que deberá determinar cómo se produjo el episodio y establecer las responsabilidades correspondientes.

Puede interesarte

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional de Menores Nº1, a cargo del juez Von Leers. La investigación además, buscará esclarecer las circunstancias por las cuales el arma de fuego llegó a manos de los menores de edad.

Ads