La Sociedad Rural Argentina rechazó una ley aprobada en la Cámara de Diputados bonaerense que habilita a los municipios a destinar hasta el 100% de los fondos de coparticipación del Impuesto Inmobiliario Rural a obras hidráulicas durante 180 días.

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La iniciativa, presentada por el diputado de Unión y Libertad Sergio Vargas, busca facilitar la ejecución de obras de drenaje pluvial e infraestructura hídrica ante los problemas asociados al fenómeno de El Niño. Sin embargo, despertó críticas de la entidad rural por la posibilidad de reasignar recursos que tradicionalmente se destinan al mantenimiento de los caminos rurales.

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Desde la SRA reconocieron la necesidad de atender las emergencias hídricas, pero cuestionaron que esa respuesta pueda comprometer otra infraestructura esencial para el interior bonaerense. Los caminos rurales resultan fundamentales para el traslado de la producción, el acceso a las escuelas y los servicios de salud, además de sostener la actividad cotidiana de las comunidades.

La entidad advirtió que la medida podría afectar la conservación y transitabilidad de la red vial si no existen garantías concretas de reposición de los fondos. En ese marco, reclamó financiamiento específico para las obras hidráulicas y una planificación que permita atender las necesidades hídricas sin desatender la infraestructura productiva.

Desde la Sociedad Rural Argentina manifestamos nuestro rechazo a la aprobación del proyecto que habilita en la provincia de Buenos Aires, durante 180 días, a utilizar hasta el 100% de los fondos destinados a caminos rurales para la ejecución de obras hidráulicas. Entendemos la necesidad de avanzar con obras que den respuesta a los problemas hídricos, pero no se puede resolver una emergencia comprometiendo otra infraestructura esencial para la producción y las comunidades rurales. Los caminos rurales son fundamentales para sacar la producción, garantizar el acceso a las escuelas y los servicios de salud, y sostener la vida en el interior. Desviar sus recursos, sin garantías concretas de reposición, pone en riesgo el mantenimiento y la transitabilidad de una red indispensable. Por eso, reclamamos planificación, financiamiento específico y una política de infraestructura que contemple las necesidades del sector productivo. — Sociedad Rural Argentina (@SociedadRural) October 20, 2026

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