En medio de la preocupación por las lluvias intensas que podrían registrarse por el fenómeno climático de El Niño, la Legislatura bonaerense aprobó una ley que habilita a los intendentes a destinar fondos originalmente asignados al mantenimiento de caminos rurales a la ejecución de obras hídricas.

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La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados provincial, luego de haber obtenido el visto bueno del Senado. De esta manera, quedó sancionada una herramienta excepcional que permitirá a los municipios reasignar recursos durante 180 días, a partir de la publicación de la norma en el Boletín Oficial.

El proyecto apunta a brindar mayor flexibilidad a los gobiernos locales para realizar intervenciones consideradas urgentes frente al riesgo de anegamientos e inundaciones.

La normativa autoriza a los intendentes a utilizar hasta el 100% de los fondos provenientes de la coparticipación del Impuesto Inmobiliario Rural, que habitualmente se destinan al mantenimiento y mejoramiento de los caminos vecinales.

Entre los trabajos que podrán financiarse se encuentran: Obras de drenaje pluvial para facilitar el escurrimiento del agua; dragado y limpieza de canales; reparación y ampliación de alcantarillas; construcción de defensas hídricas; y la compra de equipamiento para atender emergencias vinculadas con el agua.

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La adhesión será optativa para cada municipio. Así, los intendentes podrán decidir si mantienen el destino habitual de esos recursos o si priorizan intervenciones hidráulicas en función de las necesidades de sus distritos.

En ese contexto, la ley ofrece a los municipios una herramienta de financiamiento temporal para intervenir en canales, desagües y otras estructuras que resultan fundamentales para reducir el impacto de las lluvias.

La medida busca acelerar las respuestas ante una posible emergencia climática, pero vuelve a exponer una discusión más amplia sobre la infraestructura pendiente, el financiamiento de las obras públicas y la capacidad de los municipios para afrontar fenómenos meteorológicos extremos.

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