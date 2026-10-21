El Gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó la Ley 15.641, que establece la adhesión bonaerense a la Ley Nacional 27.797, conocida como Ley Nicolás, destinada a mejorar la calidad de la atención médica y prevenir errores que puedan poner en riesgo la vida de los pacientes. La norma alcanza a hospitales, clínicas y prestadores de salud públicos y privados.

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La legislación establece un marco de seguridad sanitaria que contempla la implementación de protocolos de atención, auditorías, sistemas de control y mecanismos para registrar y analizar incidentes. Su objetivo es identificar fallas, prevenir situaciones similares y reducir los daños que pueden evitarse durante la atención médica

La ley lleva el nombre de Nicolás Deanna, un joven de 24 años que murió en Villa Gesell en 2017 por una meningitis bacteriana que, según los antecedentes del caso no fue detectada a tiempo. Su madre, Gabriela Covelli, impulsó durante años el reclamo por una normativa que permitiera mejorar los procedimientos médicos y evitar que otros pacientes atravesaran situaciones similares.

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La iniciativa fue sancionada por el Congreso nacional en septiembre de 2025 y, posteriormente, la Legislatura bonaerense aprobó la adhesión provincial a fines de septiembre de 2026. Con la promulgación de la Ley 15.641, la Provincia formalizó su incorporación al marco normativo nacional y entre las principales medidas, la legislación contempla la implementación de una historia clínica digital única, interoperable y encriptada, que permita mejorar el acceso a la información sanitaria y facilitar la continuidad de la atención.

También promueve la creación de sistemas para registrar eventos adversos e incidentes, junto con mecanismos de notificación que permitan analizar errores y desarrollar estrategias para prevenir su repetición. La propuesta apunta a fomentar una cultura de seguridad en la que las fallas puedan identificarse y estudiarse para mejorar las prácticas médicas.

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Otro de los puntos incluidos es la realización de auditorías, la estandarización de los procedimientos de atención y el control de las condiciones en las que trabajan los profesionales de la salud. La normativa también contempla límites a las jornadas laborales, controles sobre el ejercicio profesional y formación universitaria en seguridad y humanización de la atención sanitaria.

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Además, prevé la elaboración de estadísticas oficiales y el uso del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) para contribuir al seguimiento de los incidentes y al diseño de políticas públicas.

La adhesión bonaerense incorpora a la Provincia a una política destinada a mejorar los estándares de seguridad en la atención sanitaria, tanto en establecimientos públicos como privados. De esta manera, la Ley Nicolás busca fortalecer la prevención de errores médicos, mejorar los procedimientos de atención y garantizar condiciones más seguras para pacientes y trabajadores del sistema de salud.

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