Tandil y el Banco Provincia organizan un encuentro cultural en la Plaza 25 de Mayo
Será este sábado entre las 15:00 a 18:00. Habrá juegos, charlas, mateadas, títeres, con acceso libre y gratuito.
Será este sábado entre las 15:00 a 18:00. Habrá juegos, charlas, mateadas, títeres, con acceso libre y gratuito.
Para Navidad y Año Nuevo la banca pública lanza una serie de promociones para los clientes. Todos los detalles.
La entidad bancaria advirtió sobre la existencia de engaños y páginas falsas que pueden provocar serias consecuencias. De qué se trata y cómo evitar un problema.
Banco Provincia Futsal viajó con sus equipos Sub-13 y Sub-15 al Torneo Nacional en Río Grande, Tierra del Fuego. Más allá de los resultados, la experiencia marcó un antes y un después en la formación de los jugadores marplatenses.
Fue una decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Instó a las entidades financieras y cambiarias a tomar la misma medida
El equipo marplatense ganó el triangular regional disputado en Madariaga y se aseguró su lugar en el certamen nacional que se disputará en Mendoza.
La Cantera se quedó con el Provincial de Mayores Masculino, mientras que Automóvil Club de San Nicolás se llevó el femenino. En el Nacional Fase 1 de Cadetes, fue campeón Ferro de Trenque Lauquen.
Esta iniciativa busca que empresas marplatenses puedan interiorizarse sobre herramientas de crédito, conocer propuestas adaptadas a sus necesidades y generar vínculos estratégicos para el desarrollo de nuevos proyectos productivos.
Se encuentra en la etapa final de su construcción y busca acercar servicios públicos esenciales a los vecinos del distrito.
Fue un cuestionamiento de su presidente, Juan Cuattromo. Indicó que "el problema de los UVA tendría que haber sido solucionado por quien lo creó, el gobierno de Macri”.
El equipo marplatense empató 3 a 3 con Ferro de Merlo en la última fecha de la fase regular y jugará un partido más para sostenerse en la categoría.
Este martes se presentarán Argentinos del Sud y Estudiantes de Mar del Plata mientras que el miércoles jugará Banco Provincia en la 2° fase de Copa Argentina.