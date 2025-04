Los equipos Sub-13 y Sub-15 de Banco Provincia lograron la clasificación a la Liga Nacional de Clubes que se disputará en julio de este año en Río Grande, Tierra del Fuego.

Para los jugadores es una experiencia fuera de lo común y el entrenador de ambos planteles, Lucas Carrizo analizó en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) lo que ha sido este paso luego de dejar en el camino en la eliminatoria regional a Popular Lavalle del Partido de La Costa: “Fue una experiencia muy positiva. Los chicos estaban bastante nerviosos. Es una competencia que por ahí no estaban teniendo, ellos ya vienen trabajando y entrenando hace varios años y surgió esta oportunidad de jugar la clasificación que nosotros siempre se lo planteamos con un objetivo de tener un viaje, una experiencia entre todos ellos juntos y por suerte pudimos lograrlo y vamos a representar a Buenos Aires que no es poca cosa”.

Lo que fueron viviendo a lo largo de las dos semanas de competencia, también era una buena forma de introducirlos en un contexto al cuál no están habituados: “era todo nuevo también para ellos, jugar de local y visitante, una llave de ida y vuelta, son cosas que por ahí ellos lo ven en la tele, en otras competencias y después te toca vivirlas, viajar todos juntos con la familia. La verdad que estuvo muy bien”.

Para un entrenador como Carrizo en estas edades aún plenamente formativas, hay un desafío doble de desarrollarlos como jugadores de futsal, pero a la vez como personas: “Es una doble tarea porque una cosa es la competencia en sí, dentro de lo deportivo, la disciplina y enseñarle cuestiones tácticas y técnicas, y otra cosa también es ir formándolos a ellos con respecto a lo que le va a venir en el futuro. Por ahí antes no se podía o no existían este tipo de competencias, entonces ya arrancar de tan chiquitos, hay un montón de cosas para las que tienen que estar preparados”.

Saben que este tipo de torneos no se dan todos los años y quizás sean experiencias que puedan vivir una sola vez con este grupo de compañeros. En eso, Lucas Carrizo tiene claro que el disfrute es un aspecto clave: “recalco con ellos que aprovechen estas oportunidades, que las disfruten, más allá de los resultados. Obviamente nosotros queríamos conseguir esto que era nuestro principal objetivo. Es una oportunidad linda para conocer otros lugares, para conocer otros chicos, para ver otros equipos de la disciplina, qué tan preparados están, qué tan preparados estamos nosotros. Hubo muchos chicos que terminaron muy emocionados, entonces está lindo para que tengamos este golpecito de realidad, que veamos lo que nos está pasando, que es una linda oportunidad para disfrutar, esa va a ser la palabra por ahora, disfrutar y trabajar, trabajar hasta que nos toque el día de ir”.

Aún en el 2025 todavía hay una discusión latente entre los adultos sobre la necesidad o no de que los chicos puedan jugar en estas edades tanto fútbol 11 como futsal y existe al respecto, una verdadera “grieta” que impide el crecimiento del futsal también: “soy partidario de que jueguen las dos cosas. El futsal dentro de lo que es el trabajo en espacios reducidos, en la toma de decisiones, estoy totalmente de acuerdo en que puedan jugar las dos cosas. No todos en Mar del Plata pensamos igual, ahí está la dificultad. No todos tenemos la misma flexibilidad, no muchos clubes permiten que hagan las dos cosas. También los entiendo porque cada uno defiende lo suyo”.