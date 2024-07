En su paso por Mar del Plata, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, se manifestó acerca de la inauguración de una nueva sede en Batán, su postura sobre los créditos UVA y el funcionamiento de la Cuenta DNI, donde alertó que “el consumo por transacción cayó en toda la provincia de Buenos Aires en un 30%”.

En un marco de recesión, Cuattromo consideró que “es fundamental para cada una de las regiones sostener, este año más que nunca, un consejo productivo bonaerense al tratarse de un contexto muy difícil”. Además, resaltó que “hay una política macroeconómica abiertamente hostil para quienes producen" y que el gobernador Axel Kicillof les pide "sostener el espacio, estar en contacto, recorrer la Provincia y generar iniciativas que funcionen como un escudo protector para la industria”.

Asimismo, indicó que tienen en cuenta que “se le va la vida al empresario PyME que busca sostener la unidad productiva”, ya que "no es cuestión de cerrar un negocio y listo, sino que hay mucho más”.

Nueva sede en Batán

Por otro lado, la máxima autoridad de la entidad bancaria se refirió a la inauguración de una nueva sede en Batán. “Tiene mucho que ver con el crecimiento de General Pueyrredon y el Parque Industrial. Eso hace que en la región de Batán se esté expandiendo fuertemente y tener una oferta de servicios acorde es fundamental. Por eso, esta delegación que vamos a inaugurar con el gobernador confirma la impronta que tendremos en un tiempo complicado. Sostenemos y redoblamos esfuerzos para seguir sirviendo al Banco Provincia”, detalló.

A partir de una inversión de $72 millones, la nueva sede evitará que los batanenses tengan que trasladarse largas distancias para realizar sus trámites. Se trata de la sexta sucursal del banco que se abre desde el comienzo de la gestión, sumándose a las de Mar del Plata, Ezeiza, Moreno, Mercedes y Cañuelas.

Banco Provincia, contra los créditos UVA

Además, sobre los créditos UVA anunciados por el Gobierno, comentó que en los últimos cuatro años mantuvieron el crédito hipotecario tradicional, pero que “se dificulta el ingreso y el crédito UVA es una puerta de entrada”. También, añalizó que "la historia marca que los tomadores han tenido muchas dificultades”.

Y Cuattromo agregó: "Hubo muchos anuncios, pero no vemos una cuestión concreta y no tenemos una posición dogmática sobre ningún tema. En cualquier escenario vamos a priorizar la protección del usuario y el cliente del banco. No nos mueve aprovechar una ola que endeuda a las familias”.

En esta línea, argumentó que para que funcione un crédito de ese estilo “depende del contexto macroeconómico" y en el país ve que “la política económica enfrenta problemas graves”, por lo que prefieren tomarlo "con calma y mucha responsabilidad”.

"Hay dos formas de encarar el problema. El Banco Provincia es el único con un esquema en el que si la cuota representa más del 35% del ingreso familiar, el banco subsidia la diferencia. No genera un crédito al final, sino que se considera pagada enteramente. Todo es para que las familias no estén sobreendeudadas y deban vender”, expresó.

En ese mismo punto, el licenciado en Economía sostuvo que “el problema de los UVA se debió al diseño macroeconómico de la política pública” y que tendría que haber sido solucionado por quien creó ese problema, “el gobierno de Macri”. A su vez, destacó que la propuesta “fue lanzada como una gran revolución en el acceso a la vivienda, aunque el 80% de los créditos los dieron los bancos públicos”, y entendió que "los problemas que generó ahora los tiene que enfrentar el Estado”.

Cuenta DNI, el salvavidas de las familias

En último lugar, en tanto al funcionamiento de Cuenta DNI, contó: “En Mar del Plata y toda la Provincia el uso está creciendo en el volumen global. A todos los descuentos habituales incorporamos uno de gastronomía en los fines de semana y un 30% que equivale hasta a 5 mil pesos por semana. También tendremos acciones puntuales para las vacaciones de invierno".

Y frente a un consumo por transacción que aseguró que cayó en toda la Provincia en un 30%, subrayó que redoblarán los esfuerzos, ya que "si bien la cantidad de transacciones se duplica cada año en niveles que se cuentan en millones, al ver el poder de compra se encuentra la política económica que afecta el nivel de consumo”.