Después de casi un mes de internación, Daniel Osvaldo recibió hoy el alta médica y compartió una imagen desde su casa para sus seguidores en la red social Instagram.

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Osvaldo, de 40 años, quedó internado el 24 de septiembre después de atravesar días en un grave estado de salud. El exjugador estuvo en terapia intensiva por un derrame pleural (una acumulación anormal de líquido entre el pulmón y la pared del tórax) que le generó serias dificultades respiratorias.

Semanas después, el propio exfutbolista explicó que lo que provocó ese delicado cuadro de salud fue una carie dental no tratada a tiempo, lo que produjo una infección que comprometió a su pulmón derecho y puso su vida en riesgo.

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Osvaldo, reconoció que en un principio confundió los síntomas con simples molestias corporales. “Creí que eran dolores musculares”, admitió sobre el error de apreciación que retrasó su llegada al sanatorio.

Ya internado, los médicos procedieron a extraerle la pieza dental afectada y luego de este procedimiento clave, comenzó a registrar una notable mejoría.

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Los profesionales le señalaron además que su resistencia física por su condición de exdeportista fue fundamental. “La actividad física que realicé durante mi vida ayudó a mi organismo”, concluyó.

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