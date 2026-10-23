Los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires aceptaron la propuesta de aumento salarial del 6% presentada por el Gobierno bonaerense, en el marco de las negociaciones paritarias. La decisión fue confirmada por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que informó que la oferta recibió el respaldo de una amplia mayoría en las asambleas realizadas en las distintas departamentales.

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El acuerdo establece una suba en dos tramos del 3% cada uno, calculados sobre los salarios de septiembre. El primero se aplicará con los haberes de octubre, mientras que el segundo corresponderá a noviembre y se cobrará en diciembre.

De esta manera, la administración provincial suma a los trabajadores del Poder Judicial a los acuerdos salariales alcanzados con otros sectores de la administración pública bonaerense, en un contexto marcado por las negociaciones para actualizar los ingresos frente al aumento del costo de vida.

Además, el Gobierno provincial asumió el compromiso de reabrir las negociaciones salariales durante diciembre, lo que permitirá retomar la discusión sobre la evolución de los salarios del sector.

Con la aceptación de los judiciales, el Gobierno de Axel Kicillof avanza en el cierre de una nueva etapa de negociaciones con los gremios estatales de la provincia.

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