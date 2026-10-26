La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha este lunes 26 de octubre un régimen especial para regularizar deudas impositivas, con bonificaciones de hasta el 40% y opciones de pago en cuotas.

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El programa alcanza a cerca de 3,6 millones de contribuyentes y comprende obligaciones de Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas.

La inscripción se realiza de manera digital a través del sitio oficial de ARBA y permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de 2026.

Qué deudas se pueden incorporar

El régimen permite regularizar deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluidas aquellas que estén en instancia prejudicial, judicial o de fiscalización.

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También podrán incorporarse obligaciones correspondientes a 2026, excepto las del Impuesto de Sellos, y saldos provenientes de planes de pago caducos.

En estos últimos casos, se recalcularán los importes desde el vencimiento original, con los intereses correspondientes y el descuento de los pagos ya efectuados. El monto resultante de la bonificación no podrá ser inferior al consolidado original.

Cómo serán los descuentos

Las bonificaciones disminuirán a medida que avance el período de adhesión. El beneficio máximo del 40% estará disponible para quienes ingresen hasta el 13 de noviembre y paguen al contado.

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Del 26 de octubre al 13 de noviembre:

Al contado: 40% de descuento .

. En 3 cuotas: 20% de descuento .

. En 6 cuotas: 15% de descuento.

Del 14 al 27 de noviembre:

Al contado: 35% de descuento .

. En 3 cuotas: 15% de descuento .

. En 6 cuotas: 10% de descuento.

Del 28 de noviembre al 11 de diciembre:

Al contado: 30% de descuento .

. En 3 cuotas: 10% de descuento .

. En 6 cuotas: 5% de descuento.

Del 12 al 31 de diciembre:

Al contado: 30% de descuento .

. Sin bonificaciones para el pago en 3 o 6 cuotas. Los descuentos no implican una reducción del capital adeudado y se aplicarán de acuerdo con las condiciones de la normativa. Quienes necesiten financiar sus obligaciones en más cuotas podrán recurrir a los planes habituales del organismo. Mar del Plata entre los distritos con más deudores General Pueyrredon ocupa el segundo lugar provincial por cantidad de contribuyentes alcanzados, con 219.632 y una deuda para regularizar de $1.221.234.145. El distrito se ubica detrás de La Matanza, que registra 240.753 contribuyentes, y por delante de La Plata, con 189.123. En la región también aparecen La Costa, con 62.566 contribuyentes; Tandil, con 40.339; y Necochea, con 34.321. Tener deuda cero será una condición para los beneficios de 2027 El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, señaló que el programa busca facilitar la regularización antes del próximo período fiscal. Según explicó, no registrar deudas con el fisco provincial será un requisito indispensable para acceder a las bonificaciones de 2027. Además, anticipó que los beneficios serán mayores para quienes hayan mantenido sus obligaciones al día sin recurrir a moratorias o planes de pago.