El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, participó de la audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento(ERAS) para analizar la propuesta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), de modificar los coeficientes zonales que determinan las tarifas del servicio.

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En su participación, el ministro de Axel Kicillof, cuestionó los incrementos impulsados por el Gobierno Nacional y advirtió acerca de la paralización de obras de infraestructura necesarias para ampliar el acceso al agua potable y las cloacas dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“Por indicación del Gobernador Kicillof, y en representación de todos y todas las bonaerenses nos presentamos en la Audiencia Pública de AySA para rechazar el tarifazo y denunciar la estafa de su privatización”, explicó Katopodis.

En el mismo sentido aseguró: "¿Para qué vender una empresa superavitaria que todos los argentinos, con mucho esfuerzo, logramos poner en equilibrio? Para que los grupos económicos amigos de Milei y Caputo hagan un negociado”.

“El gobierno nacional decidió rematar AySA y hacer que sean los usuarios de 26 municipios bonaerenses y CABA quienes paguen las consecuencias.”, afirmó.

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En su monologo durante la audiencia, el funcionario bonaerense explicó que "estas tarifas ya sufrieron un incremento del 555%, muy por encima del 300% de inflación, y encima paralizaron casi 300 obras que estaban en ejecución en 2023”.

Por último, antes de concluir su participación, Katopodis sostuvo que al igual que ocurrió ayer en Brasil, estás políticas van a "tener un freno”. "No vamos a permitir que dejen a un país sin obra pública y a millones de ciudadanos sin agua ni cloacas por 30 años”, concluyó.

La propuesta que presenta AySA, contempla aumentos para el 60% de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con una suba promedio del 22,6%. Y de aprobarse este aumento, cerca de 2 millones de hogares pasarían de abonar $29.116 mensuales, incluido impuestos, a $35.710, a valores de septiembre de 2026 y sin contemplar las actualizaciones por inflación.

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Es de mencionar a su vez, que las tarifas de AySA aumentaron un 555% en términos nominales, y la recaudación por el cobro del servicio creció un 135% en términos reales. Aunque por otro lado, la inversión destinada a obras de agua y saneamiento cayó un 75% en términos reales

Esta situación se ve reflejada en la paralización de los dos proyectos de infraestructura. Y es que si se analizan años anteriores, entre 2019 y 2023 AySA finalizado 1.037 obras destinadas a mejorar y ampliar los servicios. En diciembre de 2023 habían 273 obras en ejecución, mientras que, a mayo de 2026, ninguna registraba avance físico y el Gobierno nacional no había iniciado nuevos proyectos.

Esta falta de inversión tiene un impacto directo sobre las condiciones de vida de millones de personas. Ya que, en el AMBA 3,7 millones de habitantes, es decir un (24,5%) de la población no tiene acceso al agua de red. Y otros 5,5 millones de habitantes, un 36,4% de la población no cuenta con el servicio de cloacas.

Es en este contexto que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires cuestiona una política que incrementa el costo de los servicios públicos para los usuarios sin garantizar las inversiones necesarias para sostener, mejorar y ampliar la infraestructura.

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