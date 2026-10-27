El cierre de la planta de Bunge en Campana encendió las alarmas en el sector industrial bonaerense. La decisión de la multinacional agroindustrial de poner fin a sus actividades productivas afecta directamente a 137 trabajadores y genera incertidumbre para alrededor de 250 familias, si se contempla también al personal tercerizado y a los servicios vinculados con el establecimiento.

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Según trascendió, la empresa comunicó la medida el lunes por la tarde a sus operarios y a la conducción del Sindicato del Personal Químico y Petroquímico de Zárate-Campana. La noticia sorprendió a los trabajadores, que no habían recibido advertencias previas sobre un posible cierre.

Desde el sindicato señalaron que el cierre está relacionado con las dificultades para competir con los fertilizantes importados. Según la interpretación gremial, la desregulación del mercado y los menores costos de los productos extranjeros habrían reducido la competitividad de la producción local hasta comprometer la continuidad de la fábrica.

El sindicato anunció que presentará una denuncia ante las autoridades laborales para solicitar una audiencia urgente y buscar respuestas sobre el futuro de los trabajadores afectados.

Mientras los trabajadores esperan respuestas y el gremio prepara sus reclamos, el futuro de la planta y de las familias que dependen directa o indirectamente de su actividad permanece bajo incertidumbre.

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