El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza con un programa de obras hidráulicas y acciones preventivas para reducir el riesgo de inundaciones ante los posibles efectos de El Niño. El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, señaló que la estrategia combina intervenciones en el territorio, equipamiento y herramientas de monitoreo.

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Las medidas forman parte del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático, que contempla 139 obras y proyectos, además de siete estudios, con una inversión estimada de $1,7 billones. El objetivo es mejorar el escurrimiento del agua, ampliar la capacidad de los cauces y reducir los daños que pueden provocar los fenómenos meteorológicos extremos.

Entre las principales intervenciones se encuentran el mejoramiento del tramo medio del río Luján, la adecuación del cauce del río Areco y la refuncionalización del Canal Maldonado, en Bahía Blanca. También se desarrollan trabajos en la presa Roggero, las compuertas del Camino del Buen Ayre y las defensas costeras de Pehuen Co.

En tanto, ya finalizaron obras en Miramar y en la cuenca del Parque Industrial de Paso del Rey, en el partido de Moreno.

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El programa incluye tareas de limpieza de arroyos, remoción de sedimentos, desobstrucción de alcantarillas y reparación de terraplenes. Según los datos difundidos, durante 2025 se intervino sobre 272,4 kilómetros en 40 municipios, mediante la contratación de 33.850 horas de maquinaria.

Para fortalecer la capacidad de respuesta, la Provincia incorporó maquinaria pesada financiada por el Banco Mundial, entre ella retroexcavadoras, una excavadora anfibia, carretones y camiones. La Dirección Provincial de Hidráulica también opera 43 estaciones de bombeo pluvial, mientras que Vialidad dispone de 169 unidades para asistir ante emergencias.

Una de las herramientas centrales del plan es el Visor Hidrometeorológico de la Autoridad del Agua, una plataforma pública que permite consultar datos en tiempo real sobre lluvias, caudales y niveles de ríos y arroyos. El sistema ofrece búsquedas por municipio o cuenca y permite descargar reportes desde computadoras y celulares.

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El seguimiento se complementa con estaciones automáticas y la Mesa de Riesgo Hídrico, que monitorea semanalmente 41 cuerpos de agua. Además, se prevé ampliar la red provincial de estaciones entre 2026 y 2030.

Por otra parte, el Ministerio advirtió que varias obras estratégicas requieren avales del Gobierno nacional para acceder a créditos internacionales. Entre ellas mencionó proyectos en las cuencas de los arroyos San Francisco y Las Piedras, y de los ríos Areco y Salado.

La cartera bonaerense sostuvo que, entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, Nación aprobó 18 créditos internacionales para diez provincias, sin incluir a Buenos Aires. También cuestionó el nivel de ejecución de los recursos nacionales destinados a infraestructura hídrica: según sus cifras, se utilizó el 36,7% de los fondos disponibles provenientes del Impuesto a los Combustibles durante el período informado.