Este jueves se cumplen dos años del derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik, ocurrido el 29 de octubre de 2024 en Villa Gesell. En la fecha, familiares y allegados de las víctimas renovarán el pedido de justicia con una jornada de homenaje y una movilización por el centro de la ciudad.

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Las actividades comenzaron durante la noche del miércoles, cuando los seres queridos de los damnificados se reunieron frente a las ruinas del edificio y encendieron velas a partir de la medianoche. Para este jueves estaba previsto un rosario en el lugar y, posteriormente, una marcha por la avenida 3 hasta la Municipalidad.

La conmemoración se desarrolla en medio del malestar generado por la decisión del Gobierno municipal de presentar este mismo jueves la temporada de verano 2026/27 en un restaurante de Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria, prevista para las 18, está dirigida a comerciantes, hoteleros y prestadores turísticos.

La coincidencia de ambos acontecimientos abrió cuestionamientos en la comunidad por la elección de la fecha para el lanzamiento institucional, en una jornada marcada por el recuerdo de las nueve víctimas fatales.

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En el plano judicial, la investigación cuenta con una prórroga de seis meses dispuesta en agosto. Además, el 31 de julio fueron imputados otros cinco profesionales vinculados con la obra: el arquitecto y agrimensor Roberto Rossi; Sergio Selinsky, director de Obras Particulares y de Fachadas de Edificios; el maestro mayor de obras Nicolás Valdez; el arquitecto Nicolás Vergani; y el ingeniero Jorge Guerbi.

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Previamente, ya habían sido imputados capataces, albañiles, arquitectos, contratistas y representantes del grupo propietario del hotel, entre ellos su propietario, Antonio Arcos Cortés. La fiscalía les atribuye el delito de estrago culposo agravado.

Un informe pericial incorporado a la causa relevó indicios de trabajos de remodelación y demolición previos al derrumbe, además de fisuras y fracturas en elementos estructurales. El documento también señaló que las condiciones de viento registradas al momento del colapso estaban dentro de los parámetros contemplados por la normativa vigente. La mecánica del derrumbe y las responsabilidades deberán establecerse en el marco de la investigación.

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El colapso provocó la muerte de nueve personas. Entre ellas estaban María Rosa Stefanic, expropietaria del hotel, y su sobrino Nahuel; el carpintero Javier Fabián Gutiérrez, de 54 años; el plomero marplatense Ezequiel Matu, de 38; Mariano Troiano, de 47; el albañil Ezequiel Chapsman, oriundo de Batán; y Dana Desimone, pareja de Nahuel y empleada del establecimiento.

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También murió Fabián Ciocchini, de 84 años, quien se encontraba en un edificio contiguo junto a María Josefa Bonazza, que sobrevivió al derrumbe. Bonazza recibió el alta médica, pero falleció el 28 de noviembre de 2024, casi un mes después de la tragedia.

A dos años del hecho, las familias mantienen el reclamo de justicia mientras la causa continúa en etapa de investigación.