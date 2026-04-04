Villa Gesell: a siete meses del derrumbe del hotel Dubrovnik, familiares reclaman justicia

A siete meses del derrumbe del hotel Dubrovnik en Villa Gesell, que dejó un saldo de nueve muertos, familiares de las víctimas y vecinos volvieron a manifestarse frente a las ruinas del edificio para reclamar avances en la causa judicial, que sigue sin detenidos.