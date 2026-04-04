El informe pericial del caso Dubrovnik habla de un colapso “previsible y evitable”
Fue incorporado a la causa judicial y analiza el colapso ocurrido en octubre de 2024, mientras continúan los peritajes y la investigación de responsabilidades.
Fue incorporado a la causa judicial y analiza el colapso ocurrido en octubre de 2024, mientras continúan los peritajes y la investigación de responsabilidades.
Era la última de las personas desaparecidas que buscaban los rescatistas. Con su hallazgo, la tragedia suma un total de ocho víctimas fatales.
El colapso del edificio en Villa Gesell dejó nueve muertos. La causa avanza sin detenidos y los familiares denuncian demoras e indiferencia.
La Justicia ordenó la liberación del arquitecto Jorge Enrique Bonavita y el contratista Rubén Taquichiri. No obstante, se les prohibió salir del país.
A siete meses del derrumbe del hotel Dubrovnik en Villa Gesell, que dejó un saldo de nueve muertos, familiares de las víctimas y vecinos volvieron a manifestarse frente a las ruinas del edificio para reclamar avances en la causa judicial, que sigue sin detenidos.
Tenía 79 años y estaba internada en un hospital de Balcarce tras sobrevivir a la tragedia en la que falleció su marido.
María Josefa Bonazza había sido internada la semana pasada por una descompensación.
Los dispositivos son peritados para encontrar información que sirva para la causa, en la que un arquitecto y un contratista están imputados por "estrago culposo agravado".
Los bomberos celebraron la acción con un aplauso. Se trata de uno de los gatos de Nahuel Stefanic, sobrino de la ex dueña del hotel, que también falleció bajo los escombros.
Son cuatro albañiles, quienes no tenían poder de decisión sobre la obra según la Justicia.
Jorge Alonso informó que esta mañana encontraron "muchas pertenencias de dos de las víctimas", por lo que entienden que llegaron a las habitaciones que utilizaban.
La fiscal Verónica Zamboni investiga si el derrumbe fue provocado por "daños de vieja data en la estructura".