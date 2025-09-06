El ingeniero civil Jorge Mario Bertolino analizó los recientes derrumbes ocurridos en Villa Gesell y La Plata, identificando como causa común la negligencia profesional y la falta de control por parte de los municipios. Los incidentes, que tuvieron lugar en el hotel Dubrovnik de Villa Gesell y en un local clausurado en La Plata, reflejan problemas estructurales y deficiencias en la supervisión estatal.

En el caso del hotel Dubrovnik, en Villa Gesell, Bertolino explicó que, aunque inicialmente se mencionaron fallas en las losas, las pericias descartaron esa hipótesis. Durante las reformas, los obreros encontraron diferencias en las medidas de las columnas entre pisos: “Las columnas van cambiando su geometría según el piso porque soportan distinto peso. Los obreros picaron una columna que ya podía tener corrosión y quedó en un estado de equilibrio inestable hasta que colapsó”, detalló el ingeniero.

El especialista destacó que muchos edificios en la costa atlántica, construidos con arena de playa sin tratamiento, sufren una menor durabilidad del hormigón armado. Además, señaló problemas de planificación urbana: “Nunca se debieron construir edificios prácticamente sobre la playa. La corrosión marina es muy agresiva y ataca las estructuras metálicas y de hormigón”, advirtió. También mencionó que el avance del mar y las corrientes litorales agravan la erosión, afectando la estabilidad de las construcciones.

Bertolino enfatizó que la responsabilidad no recae en los obreros, sino en la falta de supervisión profesional. “La gente cumple órdenes, no son profesionales. La ley obliga a contratar a un profesional habilitado justamente por esto”, afirmó. En este caso, señaló: “La negligencia fue del profesional que no estaba presente”, subrayando la ausencia del arquitecto responsable durante las obras.

Respecto al derrumbe en La Plata, Bertolino explicó que el local estaba clausurado por no cumplir con las condiciones de diseño e instalaciones, pero la clausura no se hizo efectiva. “Ahí la responsabilidad es del municipio, que tiene un área de obras particulares para controlar y tribunales municipales para hacer cumplir las cláusulas, tienen el poder para actuar, pero no lo utilizan”, afirmó. Criticó la laxitud del control estatal, indicando que los municipios cuentan con herramientas, como la intervención policial, para garantizar el cumplimiento de clausuras.

El ingeniero vinculó estos incidentes a una planificación urbana deficiente y a la falta de responsabilidad profesional y estatal. “En ambos casos hubo negligencia, en Gesell, del profesional ausente y en La Plata, de un municipio que no hizo cumplir la clausura. La gente paga las consecuencias de esa desidia”, concluyó. Bertolino insistió en que ambos derrumbes podrían haberse evitado con una supervisión adecuada y un control efectivo por parte de las autoridades.

Fuente: Noticias Argentinas