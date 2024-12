María Josefa Bonazza, la mujer de 79 años que había sobrevivido al derrumbe del hotel Dubrovnik en Villa Gesell, murió en las últimas horas en el hospital municipal de Balcarce.

La mujer había mostrado una evolución favorable de las heridas que sufrió en la tragedia donde falleció su esposo. Estuvo internada en Mar del Plata primero, donde ya había recibido el alta, y de allí regresó a Balcarce, la ciudad donde vivía.

Hace dos semanas fue ingresada a terapia intensiva a raíz de una descompensación, pero una vez que su cuadro mejoró, la trasladaron a sala común. Sin embargo, en las últimas horas su estado había desmejorado con velocidad y debió ser nuevamente internada en terapia intensiva. En esta ocasión es que finalmente falleció.

La historia de Josefa se hizo conocida en medio del trágico derrumbe del hotel en el que murieron ocho personas. La mujer y su marido Federico César Ciocchini (86) estaban en un departamento de un edificio lindero, que también colapsó parcialmente el 29 de octubre. Se habían instalado allí el día anterior, con el objetivo de poner a punto la unidad para poder alquilarla durante la temporada venidera.

Cuando el edificio cayó, en plena madrugada del martes, la mujer quedó ocho horas bajo los escombros. Fue cerca de las 10 cuando advirtió las voces de un equipo de rescate. En medio de una nube de polvo y desde su inmovilidad, vislumbró un hueco por el que se asomaba una lucecita diáfana. Entonces, empezó a emitir golpes, como si fuera el código morse, para orientar a los Bomberos que pudieron rescatarla.

Según contó en una entrevista con FM Sudestada de Balcarce, en aquellas primeras horas bajo los escombros trató de respirar, recordar lo que aprendió en sus clases de yoga y permanecer lo más tranquila posible.

"Yo trataba de tranquilizarme, al tiempo que notaba que mi marido no me respondía. En los primeros minutos, le pedí que no se moviera, le decía: 'Tesoro, fue un derrumbe, ya nos van a venir a rescatar', pero notaba que mi marido no me respondía. Por suerte pude mantener la calma a pesar de lo que sabía que le había pasado a mi marido, porque sentí que fue instantáneo lo de él, pobrecito. Me queda el consuelo que no debe haber sufrido mucho . Estuvimos 48 años felices", relató.

Oriunda de Balcarce, Josefa era abogada y estaba jubilada. Ejerció la profesión durante 10 años, pero en los últimos años habia instalado un local de ropa de mujer que atendía ella misma. Se llama Vidu boutique y está ubicado en calle 17 entre 16 y Kelly. Su esposo solía visitarla para acompañarla y pasar el rato entre largas charlas. También fue presidenta de la Coalición Cívica de Balcarce en 2010 y permaneció 10 años dentro del bloque.

El matrimonio era propietario de una unidad en Alfio I, el edificio de tres pisos que está al lado del Dubrovnik. La habían comprado en 2009. Aunque ya no frecuentaban mucho la playa por temor a que las olas pudieran lastimarlos, siempre disfrutaron del mar y del clima costero. Aprovechaban esta época del año para hacer alguna escapada a Mar del Plata o a Gesell.

Fuente: Clarín