Este miércoles se cumple un año del trágico derrumbe del Hotel Dubrovnik en Villa Gesell, que dejó como saldo nueve víctimas fatales y marcó a fuego a la comunidad.

A pesar del tiempo transcurrido, no hay detenidos y los familiares siguen exigiendo justicia, con una causa judicial que avanza a paso lento y bajo la figura de estrago doloso agravado.

La madrugada del 29 de octubre de 2024, parte de la estructura del edificio de diez pisos se vino abajo mientras se realizaban obras de remodelación para instalar un ascensor. En el momento del colapso, entre siete y nueve personas se encontraban trabajando en el lugar. El derrumbe fue casi total: más del 80% del inmueble quedó destruido.

La tragedia causó la muerte de nueve personas: María Rosa Stefanic, Nahuel Stefanic, Dana Desimone, Javier Fabián Gutiérrez, Juan Ezequiel Matu, Matías Chaspman, Mariano Troiano, Federico Ciochini y María Josefa Bonazza. Desde entonces, las familias llevan adelante un reclamo constante para que se determinen responsabilidades y haya condenas.

A siete meses del hecho, se realizó una movilización frente a las ruinas. Allí, Silvana Perhauc, madre de Nahuel Stefanic y sobrina de María Rosa Stefanic, también fallecida, tomó la palabra: “Le pido al fiscal Juan Pablo Calderón que investigue, para que nuestros seres queridos puedan descansar en paz. No le teman a nuestro dolor”, expresó ante los presentes.

En la causa están imputados seis hombres: dos albañiles, dos capataces, el arquitecto y el contratista a cargo de la obra. Todos continúan en libertad, aunque con medidas restrictivas. Las familias, mientras tanto, denuncian estancamiento en la investigación y falta de respuestas claras por parte de la Justicia y del municipio.

El Hotel Dubrovnik había sido fundado por inmigrantes croatas y comenzó a construirse en 1986. Era uno de los edificios más altos de la ciudad. Su caída no solo dejó víctimas, sino también una herida abierta en Villa Gesell. Hoy, a un año de la tragedia, las familias solo piden lo que la Justicia aún no dio: verdad y reparación.