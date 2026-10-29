Las Reglas “Papa Francisco” fueron presentadas en la Universidad Católica de La Plata (UCALP), las cuales proponen agilizar las causas judiciales que involucren a sectores vulnerables y fortalecer el trato digno hacia personas excluidas.

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El documento, producido por la Pastoral Judicial, reúne 18 directrices destinadas a construir una justicia más humana y a resguardar la vida y la dignidad de quienes quedaron a los márgenes de la sociedad.

La presentación de las mismas, se realizó en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCALP, donde referentes eclesiales, fiscales, jueces y procuradores analizaron el trabajo comunitario que dio origen al texto y su posible aplicación en el sistema judicial argentino.

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Entre los puntos principales, las Reglas buscan garantizar necesidades básicas como la alimentación, abrigo y vivienda, como también la habilitación de certificados de identidad provisorios, en caso de que no cuente con un DNI.

Además estas reglas, buscan brindar una atención a la situación psicosocial de las personas involucradas, como además, permitir la presencia acompañantes de confianza.

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Por otro lado, la apertura de la presentación estuvo a cargo de la rectora de UCALP, Rita Gajate, quien sostuvo que el encuentro era “un puntapié inicial” para revisar actitudes vinculadas con quienes llegan al sistema judicial y “necesitan mucho más” que una respuesta formal.

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En este sentido, el Obispo de San Justo y quien es además uno de los impulsores del proyecto, monseñor Eduardo García remarcó que “una justicia verdaderamente justa no puede descargar toda su fuerza sobre los más débiles”, y planteó que, además de juzgar el acto, también hay que mirar el camino de la vida de cada persona.

Durante la jornada también participaron el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez; el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar; el procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand; y el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara.

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