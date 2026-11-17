La falta de legislación sobre la circulación de vehículos en la arena y el impacto del cambio climático en los distritos sin defensas costeras se convirtieron en los ejes críticos de un reciente informe publicado por el Ministerio de Ambiente. El trabajo es el resultado de un estudio técnico realizado en 2024 mediante un convenio con el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC) de Mar del Plata.

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El geólogo Iñaki Isla, quien formó parte del equipo de trabajo, explicó que el diagnóstico surgió a partir de un recorrido territorial y la realización de nueve talleres con distintos distritos bonaerenses. Según precisó, la preocupación central radica en la desigualdad estructural frente al avance del mar: "Mar del Plata y Miramar ya tienen obras, pero hay municipios que tienen grandes problemas y no sabían cómo afrontar cómo incide el cambio climático en la erosión costera".

Dentro de los factores humanos que aceleran el desgaste de los médanos y las playas, el informe dejó asentada una problemática que hoy carece de regulación normativa en la provincia.

"Uno de los problemas es el tema de la circulación vehicular en playas. Mientras algunos municipios los usan para trasladarse a playas que son lejanas, otros lo usan para jugar un fin de semana o para organizar carreras de enduro", señaló Isla a El Marplatense, al advertir que "justamente eso es algo sobre lo que no hay legislación y quedó en el informe".

La ausencia de un marco regulatorio claro ya generó antecedentes judiciales y abrió un fuerte debate político de cara a la temporada. Isla recordó que, tras un grave accidente ocurrido el año pasado en Pinamar, un juez pidió prohibir la presencia de camionetas 4x4 en las playas, lo que impulsó en la actualidad a dos legisladores a presentar proyectos para evitar definitivamente que la gente circule con vehículos por la costa.

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Sin embargo, la posible prohibición choca con los intereses y las costumbres locales de los distritos turísticos. En ese sentido, el especialista describió la contrapropuesta que impulsa el Ejecutivo pinamarense para esquivar la judicialización del tema: "Por otro lado, el intendente de Pinamar quiere hacer una ecotasa para evitar tener que salir a pelear o presentar amparos porque se prohíbe la circulación vehicular en zonas donde ya es común que la gente vaya de Pinamar hacia La Frontera, porque no hay legislación sobre el tema".

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