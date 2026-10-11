Una enfermedad que remite a algunas de las epidemias más devastadoras de la historia volvió a generar inquietud en el ámbito sanitario internacional. Se trata de la peste neumónica, una infección bacteriana que afecta los pulmones, puede transmitirse entre personas y presenta una evolución potencialmente grave cuando no recibe tratamiento oportuno.

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La preocupación surgió a partir de un episodio registrado en Rusia, donde la muerte de una trabajadora de un laboratorio especializado despertó interrogantes sobre una posible exposición a la bacteria responsable de la enfermedad. Sin embargo, las autoridades rusas señalaron que no encontraron pruebas que vincularan el fallecimiento con la peste.

La infección es provocada por la bacteria Yersinia pestis, el mismo microorganismo responsable de las grandes epidemias de peste que afectaron a distintas regiones del mundo durante siglos. Aunque actualmente es una enfermedad poco frecuente, continúa presente en determinados territorios donde circula entre animales silvestres y las pulgas que los parasitan.

A diferencia de la peste bubónica, que suele manifestarse mediante la inflamación de los ganglios linfáticos, la variante neumónica compromete directamente los pulmones y puede transmitirse de una persona a otra a través de gotículas respiratorias, principalmente cuando existe contacto cercano con un paciente infectado.

Entre sus síntomas más habituales se encuentran la fiebre elevada, el dolor de cabeza, la debilidad generalizada y la aparición de tos. En los cuadros más graves pueden presentarse dificultades respiratorias, dolor torácico y expectoración con sangre.

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Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la rapidez con la que puede avanzar la infección. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la peste neumónica puede resultar mortal si no se trata a tiempo. No obstante, existen antibióticos eficaces y las posibilidades de recuperación mejoran considerablemente cuando el diagnóstico se realiza de manera temprana.

En Argentina, el escenario es diferente. Especialistas del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) explicaron que el riesgo de circulación local de la enfermedad es muy bajo, debido a la ausencia de notificaciones recientes y de evidencia de transmisión de la bacteria en el territorio nacional.

Desde el ámbito médico remarcaron que la peste no es una enfermedad completamente erradicada, pero su presencia está limitada principalmente a determinadas regiones del planeta donde existen reservorios animales capaces de mantener la circulación del microorganismo.

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En ese sentido, la vigilancia epidemiológica resulta fundamental para detectar posibles casos importados y establecer medidas de prevención ante eventuales exposiciones.

La enfermedad también presenta diferencias importantes respecto de otras infecciones respiratorias. Si bien puede transmitirse mediante secreciones respiratorias, el contagio generalmente requiere contacto cercano con una persona enferma, por lo que no posee necesariamente la misma capacidad de propagación que otros virus respiratorios.

Los especialistas destacan que la identificación rápida de los síntomas, el aislamiento de los casos sospechosos y la administración temprana de antibióticos constituyen las principales herramientas para evitar complicaciones y cortar las cadenas de transmisión.

Por el momento, no existen evidencias de un brote de peste neumónica en Argentina, y el episodio investigado en Rusia no permite concluir que exista una amenaza inmediata para la población nacional.

Aun así, el caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de mantener los sistemas de vigilancia sanitaria y la capacidad de respuesta frente a enfermedades que, aunque parezcan pertenecer al pasado, todavía pueden aparecer en distintas partes del mundo.