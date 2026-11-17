Voyager 1, la sonda espacial no tripulada de la NASA que fue lanzada hace 49 años desde Cabo Cañaveral, en Florida, alcanzó un hito histórico, al situarse a un día luz de distancia de la Tierra, un trayecto en el que una señal de radio tarda 24 horas en recorrer.

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La nave, cuya misión inicial fue explorar los planetas exteriores del sistema solar, en especial Júpiter y Saturno, se encuentra tan lejos que cualquier comunicación enviada desde la Tierra tardará aproximadamente un día en llegar hasta ella.

La NASA explicó en un video que la distancia entre la Tierra y la Luna equivale a 1,3 segundos luz, mientras que a Marte unos 8 minutos y a Neptuno cuatro horas.

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Al alcanzar la distancia equivalente a un día luz de la Tierra, para organización espacial comunicarse con la sonda supondrá una espera de 48 horas en total, ya que tardará 24 horas en llegar a la nave y otras 24 en regresar con su respuesta a la Tierra.

Según la NASA es el objeto construido por el ser humano que se encuentra a mayor distancia de la Tierra.

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Por otro lado, la misión Voyager está integrada por dos sondas gemelas, Voyager 1 y Voyager2, las cuales fueron lanzadas en 1977 con el objetivo de aprovechar una alineación poco frecuente de los planetas exteriores para estudiar Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

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Aunque ambas fueron diseñadas para una misión inicial de cinco años, su funcionamiento se prolongó mucho más allá de lo previsto y permitió ampliar considerablemente el conocimiento científico del sistema solar.

La sonda pesa 722 kilogramos y está equipada con instrumentos científicos para medir partículas, campos magnéticos y ondas de plasma, entre otros fenómenos.

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Su recorrido comenzó con el sobrevuelo de Júpiter en 1979, donde identificó un sistema de anillos y dos lunas que no se conocían, y continuó con Saturno en 1980, donde descubrió cinco nuevas lunas y un anillo.

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Tras completar esos encuentros, tomó rumbo hacia los límites exteriores de la influencia del Sol.

Años después, en 2012 la Voyager 1 se convirtió en la primera nave espacial en abandonar la heliosfera, la enorme burbuja formada por el viento solar y los campos magnéticos del Sol, y entrar en el espacio interestelar, la región situada más allá de esa frontera.

Desde entonces, continúa recopilando información sobre un entorno espacial que no había sido explorado directamente por ninguna otra nave.