Turismo de eventos: empresa marplatense suma nuevos hoteles y recibe a 10.000 visitantes por año
La firma incorporó los hoteles 3 de Abril, Ortegal y Miglierina, que se suman al SECLA y Grand Bolluk. Ofrece alojamiento y servicios integrales para delegaciones deportivas, académicas y corporativas.
La empresa marplatense Stars Hoteles amplió su infraestructura operativa en la ciudad con la incorporación de los hoteles 3 de Abril, Ortegal y Miglierina. Estos establecimientos se suman a los que ya gestionaba la firma, SECLA y Grand Bolluk, para fortalecer su propuesta de alojamiento destinada a grandes contingentes.
La compañía está especializada en el segmento de turismo de eventos y recibe delegaciones deportivas, académicas, corporativas y religiosas durante todo el año. Según informaron desde la empresa, su actividad alcanza a cerca de 10.000 personas anuales.
La propuesta de Stars Hoteles combina alojamiento con servicios gastronómicos, traslados urbanos y actividades recreativas. Para ello, cuenta con equipos profesionales vinculados a la educación física, el turismo y la logística, que trabajan en la organización y atención de los grupos.
Entre los eventos que forman parte de su actividad se encuentran los Juegos Bonaerenses, los Juegos Evita y distintos congresos nacionales, además de competencias deportivas, encuentros académicos y viajes educativos.
Facundo Castillo, responsable del emprendimiento, destacó la importancia de sostener inversiones para ampliar la capacidad de alojamiento y consolidar a Mar del Plata como destino de eventos más allá de la temporada alta de verano.
“Nuestra propuesta va mucho más allá del alojamiento. Buscamos que cada grupo que llega a Mar del Plata encuentre una respuesta integral, con servicios coordinados y un equipo preparado para resolver cada detalle. Queremos seguir creciendo junto a la ciudad”, señaló Castillo.