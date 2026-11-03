La empresa marplatense Stars Hoteles amplió su infraestructura operativa en la ciudad con la incorporación de los hoteles 3 de Abril, Ortegal y Miglierina. Estos establecimientos se suman a los que ya gestionaba la firma, SECLA y Grand Bolluk, para fortalecer su propuesta de alojamiento destinada a grandes contingentes.

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La compañía está especializada en el segmento de turismo de eventos y recibe delegaciones deportivas, académicas, corporativas y religiosas durante todo el año. Según informaron desde la empresa, su actividad alcanza a cerca de 10.000 personas anuales.

La propuesta de Stars Hoteles combina alojamiento con servicios gastronómicos, traslados urbanos y actividades recreativas. Para ello, cuenta con equipos profesionales vinculados a la educación física, el turismo y la logística, que trabajan en la organización y atención de los grupos.

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Entre los eventos que forman parte de su actividad se encuentran los Juegos Bonaerenses, los Juegos Evita y distintos congresos nacionales, además de competencias deportivas, encuentros académicos y viajes educativos.

Facundo Castillo, responsable del emprendimiento, destacó la importancia de sostener inversiones para ampliar la capacidad de alojamiento y consolidar a Mar del Plata como destino de eventos más allá de la temporada alta de verano.

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“Nuestra propuesta va mucho más allá del alojamiento. Buscamos que cada grupo que llega a Mar del Plata encuentre una respuesta integral, con servicios coordinados y un equipo preparado para resolver cada detalle. Queremos seguir creciendo junto a la ciudad”, señaló Castillo.

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