Rafael Caro Quintero, histórico líder del cártel de Guadalajara, busca llegar a un acuerdo con la Justicia estadounidense para reconocer su responsabilidad en el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena. A los 74 años, permanece en una cárcel de máxima seguridad y negocia mejores condiciones de detención.

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El hombre que durante décadas fue considerado uno de los narcotraficantes más poderosos y buscados del mundo ahora intenta negociar su futuro detrás de las rejas. Rafael Caro Quintero, antiguo jefe del cártel de Guadalajara, mantiene conversaciones con la Justicia de Estados Unidos para reconocer su culpabilidad en el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y evitar llegar a un juicio.

La negociación representa un nuevo capítulo en una historia criminal que atravesó más de cuatro décadas, estuvo marcada por asesinatos, persecuciones internacionales, corrupción y una recompensa de 20 millones de dólares por información que permitiera capturarlo.

El 20 de octubre de 2026, Caro Quintero compareció ante un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York. Con 74 años, esposado y vestido con el uniforme naranja de los presos, ingresó lentamente a la sala para una audiencia que duró apenas veinte minutos. Lejos de la imagen del poderoso jefe narco que supo construir un imperio, actualmente permanece aislado en una prisión de máxima seguridad.

El asesinato que desató una cacería internacional

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La historia que convirtió a Caro Quintero en el principal objetivo de Estados Unidos comenzó el 7 de febrero de 1985. Ese día, Enrique Camarena, agente de la DEA infiltrado en el narcotráfico mexicano, salió del consulado estadounidense en Guadalajara y fue secuestrado por un grupo de hombres que lo introdujo por la fuerza en un automóvil.

Camarena había conseguido infiltrarse en el cártel de Guadalajara y aportar información clave para desmantelar una de las mayores plantaciones de marihuana de la historia, conocida como El Búfalo.

En noviembre de 1984, casi 500 efectivos del Ejército mexicano habían ingresado en esa enorme propiedad y destruido una producción que, según las estimaciones de la época, podía alcanzar entre 3.000 y 8.000 toneladas de marihuana. El operativo representó un golpe millonario para la organización criminal.

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Caro Quintero responsabilizó a Camarena por la pérdida de ese negocio y ordenó encontrarlo. La represalia fue brutal.

Ese mismo 7 de febrero también fue secuestrado Alfredo Zavala Avelar, piloto de la avioneta que había permitido detectar las plantaciones. Ambos fueron trasladados a una propiedad clandestina y sometidos a más de un día de torturas. Los asesinos los golpearon, asfixiaron y mutilaron antes de matarlos.

Los cuerpos aparecieron un mes después en un descampado, tras una llamada anónima desde Los Ángeles. La investigación determinó la brutalidad del crimen y convirtió a Caro Quintero en el enemigo público número uno de Estados Unidos.

El nacimiento del imperio narco y su primera caída

Conocido como el «narco de los narcos», Caro Quintero construyó su poder junto a Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo durante los primeros años de la década de 1980.

Su organización aprovechó las conexiones con los narcotraficantes colombianos para introducir drogas en Estados Unidos y desarrolló una estructura sostenida por el tráfico de estupefacientes, la violencia y los sobornos a funcionarios.

Tras el asesinato de Camarena, Estados Unidos puso en marcha la denominada Operación Leyenda, destinada a identificar y detener a todos los responsables del crimen.

Caro Quintero intentó escapar hacia Costa Rica, pero fue localizado y detenido en abril de 1985. Posteriormente fue enviado a México, donde permaneció preso a la espera de un juicio que llegó cuatro años después.

Fue condenado por narcotráfico, secuestro, torturas y asesinato. La pena inicial de 199 años de prisión fue reducida a 40, el máximo permitido por la legislación mexicana.

Una liberación que volvió a ponerlo en el negocio criminal

En 2013, después de 28 años de prisión, Caro Quintero recuperó la libertad por una decisión judicial que cuestionó la jurisdicción en la que había sido juzgado. El argumento fue que la causa debía tramitarse en el fuero local y no en el federal.

La liberación provocó una fuerte reacción de las autoridades estadounidenses. Pero el narcotraficante no se retiró. Volvió a involucrarse en el negocio y se puso al frente del cártel de Caborca, una organización que disputó territorios de Sonora y Chihuahua con el grupo vinculado a Joaquín «El Chapo» Guzmán.

La DEA reanudó su persecución y Estados Unidos ofreció una recompensa de 20 millones de dólares por información que condujera a su captura, una de las cifras más elevadas de la historia para un narcotraficante.

Durante esos años, Caro Quintero llegó a conceder entrevistas a medios mexicanos, en las que aseguró que estaba retirado, que los años de cárcel lo habían cambiado y que se arrepentía del asesinato de Camarena.